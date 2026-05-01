< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal máj?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. mája (Teraz.sk) - Klimatológ Pavel Matejovič vysvetľuje, že na prednej strane tlakovej výše so stredom na Severným morom k nám v uplynulom týždni prúdil od severu studený a suchý pevninský vzduch. Teploty klesali pod bod mrazu takmer na celom území, a to aj v nížinách juhozápadného Slovenska. V Holíči na Záhorí klesla vo štvrtok ráno minimálna teplota vo výške 2 m nad zemským povrchom na -3.9 °C. Ešte silnejší mráz sa vyskytol v kotlinách stredného a severného Slovenska, kde namerali -5 až -7 °C. Mráz tak spôsobil značné škody najmä na ovocných stromoch.
Okrem mrazov spôsobuje škody aj sucho, ktoré sa stále prehlbuje. “Podľa analýzy SHMÚ je suchom postihnutých 80 % územia Slovenska, pričom na 16 % je už extrémne sucho. Na viacerých meteorologických staniciach bol tohtoročný apríl najsuchší od začiatku meteorologických meraní,” tvrdí. Je dosť pravdepodobné, že priestorová hodnota zrážok pre mesiac apríl bude na Slovensku najnižšia od roku 1881.
Po teplotnej stránke nebol tohtoročný apríl nejako výnimočný. Napriek mrazom skončil ako teplotne podnormálny až normálny s teplotnými odchýlkami -1.5 až +0.5 °C od dlhodobého priemeru. “Netreba zabúdať, že v apríli sme mali aj teplé a slnečné dni, pričom 25. apríla sa vyskytol aj prvý letný deň, keď v Slovenskom Grobe namerali 25.4 °C,” dopĺňa.
Letné dni sa však čoskoro vrátia. Klimatológ spresňuje, že cez víkend by sa mal nad Slovenskom udržiavať stred tlakovej výše, pričom po jej zadnej strane začne od juhozápadu do strednej Európy prúdiť teplý vzduch. Už v nedeľu sa maximálne teploty budú pohybovať okolo 25 °C a v budúcom týždni budú naďalej stúpať, pričom nie je vylúčené, že sa priblížia aj k 27 °C. Otepľovať sa bude aj v noci, no zatiaľ nie až tak výrazne ako cez deň, pretože vzduch bude ešte stále pomerne suchý. Preto sa prízemné mrazy môžu vyskytovať aj počas najbližších teplých dní.
Situácia by sa mala začať meniťpodľa Matejoviča už v prvej polovici budúceho týždňa, kedy by počasie u nás mala začať ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou, ktorá sa bude presúvať smerom na severovýchod. Vzduch, ktorý k nám začne od juhozápadu prúdiť bude oveľa vlhší, čo sa výrazne prejaví aj na minimálnych teplotách, ktoré by mali byť o 10 až 15 °C vyššie ako v uplynulých dňoch.
Otázne sú však atmosférické zrážky. “Prognostické modely síce avizujú, že vlhší vzduch prinesie so sebou aj dážď a možno sa vyskytnú aj búrky. Dôležitá však bude výdatnosť zrážok, resp. či dokážu aspoň čiastočne zmierniť aktuálne katastrofálne sucho,” dodáva.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
Okrem mrazov spôsobuje škody aj sucho, ktoré sa stále prehlbuje. “Podľa analýzy SHMÚ je suchom postihnutých 80 % územia Slovenska, pričom na 16 % je už extrémne sucho. Na viacerých meteorologických staniciach bol tohtoročný apríl najsuchší od začiatku meteorologických meraní,” tvrdí. Je dosť pravdepodobné, že priestorová hodnota zrážok pre mesiac apríl bude na Slovensku najnižšia od roku 1881.
Po teplotnej stránke nebol tohtoročný apríl nejako výnimočný. Napriek mrazom skončil ako teplotne podnormálny až normálny s teplotnými odchýlkami -1.5 až +0.5 °C od dlhodobého priemeru. “Netreba zabúdať, že v apríli sme mali aj teplé a slnečné dni, pričom 25. apríla sa vyskytol aj prvý letný deň, keď v Slovenskom Grobe namerali 25.4 °C,” dopĺňa.
Letné dni sa však čoskoro vrátia. Klimatológ spresňuje, že cez víkend by sa mal nad Slovenskom udržiavať stred tlakovej výše, pričom po jej zadnej strane začne od juhozápadu do strednej Európy prúdiť teplý vzduch. Už v nedeľu sa maximálne teploty budú pohybovať okolo 25 °C a v budúcom týždni budú naďalej stúpať, pričom nie je vylúčené, že sa priblížia aj k 27 °C. Otepľovať sa bude aj v noci, no zatiaľ nie až tak výrazne ako cez deň, pretože vzduch bude ešte stále pomerne suchý. Preto sa prízemné mrazy môžu vyskytovať aj počas najbližších teplých dní.
Situácia by sa mala začať meniťpodľa Matejoviča už v prvej polovici budúceho týždňa, kedy by počasie u nás mala začať ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou, ktorá sa bude presúvať smerom na severovýchod. Vzduch, ktorý k nám začne od juhozápadu prúdiť bude oveľa vlhší, čo sa výrazne prejaví aj na minimálnych teplotách, ktoré by mali byť o 10 až 15 °C vyššie ako v uplynulých dňoch.
Otázne sú však atmosférické zrážky. “Prognostické modely síce avizujú, že vlhší vzduch prinesie so sebou aj dážď a možno sa vyskytnú aj búrky. Dôležitá však bude výdatnosť zrážok, resp. či dokážu aspoň čiastočne zmierniť aktuálne katastrofálne sucho,” dodáva.
SOBOTA 2. 5. 2026
Jasno až polojasno
Minimálna teplota: 0 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 16 °C až 23 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 3. 5. 2026
Jasno až polojasno. Na severovýchode viac oblačnosti a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 19 °C až 26 °C
J vietor až 10 až 20 km/h
PONDELOK 4. 5. 2026
Jasno až polojasno..
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 5. 5. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 21 °C až 28 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 6. 5. 2026
Prevažne polooblačno. Večer na krajnom západe a severozápade možnosť búrok.
Minimálna teplota: 11 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 7. 5. 2026
Premenlivá oblačnosť a postupne od západu prehánky a búrky.
Minimálna teplota: 10 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
JZ vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 8. 5. 2026
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.
Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Jasno až polojasno
Minimálna teplota: 0 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 16 °C až 23 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 3. 5. 2026
Jasno až polojasno. Na severovýchode viac oblačnosti a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 19 °C až 26 °C
J vietor až 10 až 20 km/h
PONDELOK 4. 5. 2026
Jasno až polojasno..
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 5. 5. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 21 °C až 28 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 6. 5. 2026
Prevažne polooblačno. Večer na krajnom západe a severozápade možnosť búrok.
Minimálna teplota: 11 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 7. 5. 2026
Premenlivá oblačnosť a postupne od západu prehánky a búrky.
Minimálna teplota: 10 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
JZ vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 8. 5. 2026
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.
Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.