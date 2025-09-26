< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?
Na čo sa môžeme pripraviť nasledujúci týždeň?
Bratislava 26. septembra (Teraz.sk) - Predpoveď o výraznom ochladení, ktoré prognostické modely avizovali ešte v minulom týždni, sa naplnila. V pondelok vystúpili maximálne teploty na juhozápadnom Slovensku až na 31 °C, čo sú hodnoty, ktoré sa u nás bežne vyskytujú v júli a auguste.
Na bratislavskej Kolibe bola dokonca zaznamená aj tropická noc, keď minimálna teplota neklesla pod 20 °C. "Mimoriadne teplé počasie bolo spôsobené prílevom veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu. V druhej polovici týždňa teplota klesla o 15 °C. Ochladenie spôsobil zvlnený studený front, na ktorom sa vyskytli aj atmosférické zrážky. Po jeho prechode k nám začal prúdiť od severu studený vzduch. Aj na krajnom juhozápade vystúpili vo štvrtok na niektorých miestach maximálne teploty len 11 až 13 °C, čo sú hodnoty, ktoré sa u nás vyskytujú na prelome októbra a novembra. Na severnom Slovensku bolo ešte chladnejšie, pričom maximá tu vystúpili len na 7 až 10 °C," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič.
Výrazné oteplenie nemožno očakávať ani cez víkend a ani v budúcom týždni. "Od severovýchodu sa do karpatskej oblasti rozšíri výbežok tlakovej výše, studený font sa rozpadne a oblačnosť sa zmenší. Cez deň síce teploty môžu vystúpiť na 20 °C, v noci sa však ochladí na 5 až 10 °C, pričom sa miestami môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Ďalšie ochladenie očakávajú prognostické modely v budúcom týždni," hovorí klimatológ.
Matejovič ďalej uviedol, že na zadnej strane tlakovej níže so stredom na Ukrajinou k nám zo severovýchodu začne prúdiť studený pevninský vzduch. Ochladenie by malo byť výrazné najmä na východnom Slovensku. "Pri zrážkach a oblačnosti by sa tu mali maximálne teploty pohybovať len okolo 10 °C, na juhozápade by malo byť o 5 °C teplejšie. V závere budúceho týždňa by k nám mal začať prúdiť od západu teplejší vzduch, no počasie bude dosť premenlivé a veterné," objasňuje.
Ustálené a slnečné počasie, ktoré je typické pre babie leto, nie je teda zatiaľ na programe dňa. "Je však pred nami ešte celý október, je teda dosť pravdepodobné, že sa babieho leta ešte dočkáme," dodáva na záver.
SOBOTA 27. 9. 2025
Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 17 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 28. 9. 2025
Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 4 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 12 °C až 19 °C
J vietor až 15 až 35 km/h
PONDELOK 29. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 21 °C
S vietor až 15 až 40 km/h
UTOROK 30. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 20 °C
S vietor až 15 až 40 km/h
STREDA 1. 10. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 13 °C až 19 °C
S vietor až 10 až 25 km/h
ŠTVRTOK 2. 10. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 3. 10. 2025
Skoro jasno.
Minimálna teplota: 4 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 23 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
