VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Bratislava 13. februára (Teraz.sk) - Prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu vyvrcholil vo štvrtok, maximálne teploty na viacerých miestach dosiahli až 14 °C. "Prvá februárová dekáda skončila na Slovensku ako teplotne nadnormálna s teplotnou odchýlkou +2 až +5 °C od dlhodobého priemeru," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Po dlhých dňoch bez slnka sa v piatok ráno na viacerých miestach končene ukázalo.
Prúdenie teplého vzduchu sa prejavilo aj na horách severného Slovenska, kde dosiahli maximálne teploty až 10 °C. Takéto vysoké teploty spôsobili ďalší úbytok snehovej pokrývky. Snehová pokrývka dosahovala v stredných horských polohách vo štvrtok výšku len okolo 2 cm.
"Cirkulačné podmienky sa však menia. Nad Európou sa formuje brázda nízkeho tlaku, ktorá bude v nasledujúcich dňoch oddeľovať teplejší vzduch nad juhovýchodnou časťou nášho kontinentu od chladnejšieho nad jeho západnou časťou. Cez víkend sa zároveň nad Stredomorím prehĺbi tlaková níž, ktorá bude postupovať smerom na severovýchod. Po jej zadnej strane k nám na prelome týždňov prenikne od severu studený vzduch, pričom sa oproti aktuálnemu stavu výrazne ochladí," objasňuje klimatológ Matejovič. Ochladenie bude citeľné najmä na horách a na severe Slovenska.
Klimatológ ďalej uviedol, že v prvej polovici budúceho týždňa by mal od severozápadu prúdiť do karpatskej oblasti studený, pôvodom morský arktický vzduch. Atmosférické zrážky by mali byť prevažne vo forme sneženia, v nížinách aj zmiešané zrážky. V druhej polovici budúceho týždňa by chladnejšie severozápadne prúdenia malo postupne vystriedať teplejšie juhozápadné a v nížinách by sneženie malo prejsť do dažďa. Stabilné a slnečné počasie sa podľa neho teda nedá očakávať.
Najchladnejšie ráno by malo byť v pondelok. V kotlinách severného Slovenska môže minimálna teplota poklesnúť až na -15 °C. "To však len za predpokladu, že v noci sa oblačnosť zmenší a vietor utíši," hovorí.
V minulosti však februárové vpády studeného vzduchu prinášali so sebou oveľa silnejšie mrazy. Z februára pochádza aj absolútne teplotné minimum namerané na území Slovenska. "Stalo sa tak 11. februára 1929, kedy vo Vígľaši-Pstruši neďaleko Zvolena namerali - 41 °C. Mimoriadne silné mrazy sa však v uvedený deň vyskytli aj na juhozápadnom Slovensku – v Bratislave, Devínskej Vsi namerali -36 °C. Teploty pod -30 °C klesli vo februári naposledy vo februári 2012. Dňa 3. februára spomenutého roku namerali v Červenom Kláštore -33.3 °C," spresňuje klimatológ.
Najbližšie očakávané ochladenie bude mať miernejšie prejavy a bude len prechodné. "Výraznejší vpád studeného vzduchu prognostické modely avizujú v závere februára. Na serióznu predpoveď je to ešte pomerne ďaleko, zima však ešte nepovedala posledné slovo," dodáva na záver.
SOBOTA 14. 2. 2026
Oblačno až zamračené. Spočiatku na severe aj polooblačno. Večer postupne zrážky.
Minimálna teplota: -3 °C až 3 °C
Maximálna teplota: 5 °C až 13 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 15. 2. 2026
Oblačno až zamračené a dážď, ktorý sa bude meniť na sneženie. Počas dňa sneženie len na severe.
Minimálna teplota: -4 °C až 2 °C
Maximálna teplota: -5 °C až 2 °C
S vietor až 20 až 45 km/h
PONDELOK 16. 2. 2026
V noci jasno až polooblačno. Cez deň oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach snehové prehánky.
Minimálna teplota: -19 °C až -4 °C
Maximálna teplota: -5 °C až 1 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 17. 2. 2026
Polooblačno až oblačno a na západe viac oblačnosti a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: -8 °C až -1 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 18. 2. 2026
Polooblačno až oblačno. Na severe viac oblačnosti a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: -4 °C
Maximálna teplota: -3 °C až 5 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 19. 2. 2026
Oblačno až zamračené a miestami občasný dážď.
Minimálna teplota: -4 °C až 3 °C
Maximálna teplota: 0 °C až 8 °C
J vietor
PIATOK 20. 2. 2026
Sneženie.
Minimálna teplota: -6 °C
Maximálna teplota: 4 °C
J vietor
zdroj: imeteo.sk
