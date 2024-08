VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Horúčavy poľavili. Je to koniec leta?

SOBOTA 10. 8. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 32 °C

SZ vietor až 15 až 35 km/h



NEDEĽA 11. 8. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 22 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 35 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 12. 8. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 22 °C

Maximálna teplota: 26 °C až 35 °C

J vietor až 10 až 30 km/h



UTOROK 13. 8. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 23 °C

Maximálna teplota: 26 °C až 35 °C

J vietor až 10 až 30 km/h



STREDA 14. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 15 °C až 22 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

J vietor až 10 až 30 km/h



ŠTVRTOK 15. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 32 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 16. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 33 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 9. augusta (Teraz.sk) - Počasie na Slovensku bolo počas tohto týždňa príjemne letné, pričom maximálne teploty dosahovali v nížinách 26 až 30 °C. Vo štvrtok prechádzal naším územím studený front a prechodne sa ochladilo.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako však dodal, cez víkend teploty začnú opäť stúpať a vrátia sa aj tropické dni s teplotami nad 30 °C.“ doplnil Matejovič.Podľa jeho slov by počasie malo v druhej polovici augusta nadobudnúť odlišný charakter, ako vo väčšej časti tohtoročného leta. Ochladenie nebude pravdepodobne len prechodné, pričom teploty by mali byť asi o 10 stupňov nižšie. Podľa prognostických modelov by malo chladnejšie severozápadné prúdenie pretrvávať aj v druhej polovici augusta. Vyskytnú sa aj teplejšie dni, počas ktorých môže teplota vystúpiť nad 30 °C, no výskyt tropických dní by už nemal byť letným štandardnom tak ako doteraz. Chladnejšie by mali byť najmä noci, pretože dni sa postupne skracujú – v porovnaní s obdobím letného slnovratu je slnko nad obzorom v našich zemepisných šírkach už takmer o hodinu a pol kratšie.vysvetlil klimatológ.Väčším problémom ako úmorné horúčavy je sucho. Na viacerých miestach v júli spadlo len málo zrážok a vplyvom vysokých teplôt sa pôda vysušila. Zrážky sa vyskytujú iba pri prehánkach a búrkach, ktoré však zásadným spôsobom celkovú vlahovú bilanciu nezlepšujú.uzavrel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU