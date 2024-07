VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto ešte zďaleka nepovedalo posledné slovo

SOBOTA 27. 7. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 12 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 26 °C až 34 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 28. 7. 2024

Jasno až polojasno. Podvečer od severozápadu pribúdanie oblačnosti.

Minimálna teplota: 8 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 30 °C až 37 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 29. 7. 2024

Postupne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky a búrky

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 30 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 30. 7. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 30 °C

SZ vietor až 10 až 35 km/h



STREDA 31. 7. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 33 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 1. 8. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 14 °C

Maximálna teplota: 33 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 2. 8. 2024

Jasno až polojasno. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a búrky.

Minimálna teplota: 15 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 26. júla (Teraz.sk) - V strede uplynulého týždňa sa skončila vlna horúčav, ktorá trvala na Slovensku od 7. júla. Počas nej najmenej na jednej meteorologickej stanici na Slovensku vystúpila teplota aspoň na 30 stupňov. Maximálnu teplotu počas jej trvania namerali 12. júla, keď v Mužli vystúpila teplota na 37.9 °C.povedal klimatológ Pavel Matejovič. Vďaka suchšiemu vzduchu bolo aj menej búrok najmä na západe Slovenska.Na viacerých miestach Slovenska sa však už začína prejavovať sucho, pretože búrky prinášali vlahu len lokálne. Klimatológ spresňuje, že tam, kde sa nevyskytli, sa pôda vplyvom vysokých teplôt vysušila. Sucho je výrazné hlavne na Záhorí a v malokarpatskej oblasti, kde je aj zvýšené riziko lesných požiarov. “upozornil Matejovič.Na základe aktuálnych prognostických modelov by k nám mal začať opäť prúdiť teplý vzduch od juhozápadu, pričom teplota by mala výraznejšie stúpať hlavne v denných hodinách.” upresnil klimatológ. Aj v auguste môžu teploty vystúpiť veľmi vysoko. Napríklad 8. augusta v roku 2013 namerali v Gabčíkove až 40.2 °C, čo bola zároveň druhá najvyššia teplota zaznamenaná na Slovensku. “dodal.Rizikom sú však aj silné búrky, ktoré sú charakteristické pre augustové počasie. Matejovič pripomína, že si treba uvedomiť, že vplyvom rekordne teplých oceánov sa do atmosféry vyparilo veľa vody. Ak sa vytvoria vhodné poveternostné podmienky, môžu sa vyskytnúť situácie, keď v krátkom čase môže spadnúť veľa zrážok. Veľké nebezpečenstvo predstavujú aj krupobitie a silný vietor.uzavrel klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU