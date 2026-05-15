VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Bratislava 15. mája (Teraz.sk) - Klimatológ Pavel Matejovič uviedol, že v strede uplynulého týždňa prešiel územím Slovenska studený front, za ktorým začal od severozápadu prúdiť studený morský vzduch. Vo vyšších horských polohách sa objavil sneh, pričom na Lomnickom štíte klesla teplota v stredu ráno na -10 °C. Prízemný mráz sa však objavil na Serváca miestami aj v nížinách, v Hurbanove namerali vo výške 5 cm nad zemským povrchom -3,5 °C.
"Vyskytli sa aj atmosférické zrážky, ktoré miestami aspoň čiastočne na strednom a východnom Slovensku zmiernili katastrofálne sucho," vysvetľuje Matejovič. Na juhozápade však sucho stále pretrvávalo.
Klimatológ ďalej objasňuje, že podľa informácií SHMÚ za obdobie od 25. februára do 13. mája spadlo na väčšine územia Slovenska 35 až 80 mm zrážok, ojedinele do 150 mm, zatiaľ čo v Podunajskej nížine spadlo zväčša len 15 až 30 mm zrážok.
Situácia by sa však v najbližších dňoch mala začať meniť. "Studený vzduch od severozápadu totiž prenikol aj do Stredomoria. V dôsledku takéhoto vývoja sa začala nad severným Talianskom formovať tlaková níž, ktorá sa spojila s brázdou nízkeho tlaku nad strednou Európou. Zrážkové pásmo s ňou spojené už začalo ovplyvňovať aj juhozápadné Slovensko, no zrážkové úhrny zatiaľ neboli veľmi výdatné," spresňuje.
Cez víkend by však zrážky mali byť už oveľa výdatnejšie. "Podľa prognostických modelov môže do pondelka na juhozápadnom Slovensku spadnúť 20 až 50 mm zrážok. Takéto zrážkové úhrny by už mohli výraznejším spôsobom aktuálne katastrofálne sucho zmierniť," dopĺňa.
Daždivé počasie bude spojené aj s vetrom a chladným počasím. Maximálne teploty vystúpia cez víkend pri oblačnom počasí a zrážkach len na 10 až 15 °C, teploty okolo 20 °C sa budú vyskytovať len na východnom Slovensku.
Podstatné sú však zrážky, ktoré možno ľudí úplne nepotešia, ale určite ich privítajú nielen farmári a záhradkári, ale aj celá príroda. Chladnejší ráz počasia bude pretrvávať do utorka budúceho týždňa.
Vyčasí sa. Po daždivých dňoch by sa mal od juhozápadu rozšíriť výbežok tlakovej výše, oblačnosť sa preto zmenší a teploty by mali pri slnečnom počasí stúpať nad 20 °C. V druhej polovici týždňa by sa mohli opäť vrátiť aj letné dni.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 16. 5. 2026
Veľká oblačnosť až zamračené a na celkom území dážď, ktorý bude aj výdatnejší. Na východnom Slovensku aj búrky.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 13 °C až 19 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 17. 5. 2026
Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď. Veterno!
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 16 °C
S vietor až 20 až 40 km/h
PONDELOK 18. 5. 2026
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C
Maximálna teplota: 13 °C až 20 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 19. 5. 2026
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 21 °C
S vietor až 10 až 25 km/h
STREDA 20. 5. 2026
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 21. 5. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 6 °C
Maximálna teplota: 24 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 22. 5. 2026
Prevažne jasno.
Minimálna teplota: 7 °C
Maximálna teplota: 25 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
