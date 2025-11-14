< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (Teraz.sk) - Počas uplynulých dní prevládalo typické inverzné novembrové počasie. Klimatológ Pavel Matejovič vysvetľuje, že po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad juhovýchodnou Európou k nám prúdil hlavne vo vyšších vrstvách ovzdušia veľmi teplý vzduch.
Kým na horách vystupovali maximálne teploty na 10 až 15 °C, v nížinách a horských kotlinách sa pohybovali prevažne len okolo 5 °C. Veľmi teplo bolo podľa klimatológa na miestach, kde sa teplotná inverzia rozrušila. Napríklad v Tatranskej Javorine vystúpila maximálna teplota vo štvrtok až na 15.5 °C, zatiaľ čo v Bratislave, kde bola inverzná oblačnosť, bolo len okolo 5 °C.
"Prílev teplého vzduchu vrcholí v piatok, pričom nie je vylúčené, že na miestach, kde sa inverzia rozruší, bude pri slnečnom počasí ešte teplejšie," dopĺňa klimatológ.
Matejovič informuje, že cez víkend prílev teplého vzduchu zoslabne. Predpovede ukazujú, že pár slnečných lúčov sa na nás usmeje možno cez víkend, budúci týždeň nás však čaká najmä zamračené a pochmúrne počasie. "V budúcom týždni k nám prenikne od severozápadu chladnejší morský polárny vzduch. Na horách sa ochladí, no v nížinách pokles teploty nepocítime. Na pocit však môže byť pri silnejšom vetre a zrážkach chladno. Sneženie by sa malo vyskytovať od stredných horských polôh," objasňuje.
Výdatnejšie zrážky sa môžu podľa neho vyskytovať na zvlnených studených frontoch spojenými s brázdou nízkeho tlaku vzduchu.
Ďalší vývoj novembrového počasia je momentálne neistý. "V poslednej novembrovej dekáde by k nám mal od západu, resp. severozápadu, prúdiť striedavo teplejší a chladnejší vzduch. Prechodne sa oblačnosť aj zmenší," dodáva na záver. Snehové vločky sa teda v novembri budú s najväčšou pravdepodobnosťou objavovať zatiaľ len na horách.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
Kým na horách vystupovali maximálne teploty na 10 až 15 °C, v nížinách a horských kotlinách sa pohybovali prevažne len okolo 5 °C. Veľmi teplo bolo podľa klimatológa na miestach, kde sa teplotná inverzia rozrušila. Napríklad v Tatranskej Javorine vystúpila maximálna teplota vo štvrtok až na 15.5 °C, zatiaľ čo v Bratislave, kde bola inverzná oblačnosť, bolo len okolo 5 °C.
"Prílev teplého vzduchu vrcholí v piatok, pričom nie je vylúčené, že na miestach, kde sa inverzia rozruší, bude pri slnečnom počasí ešte teplejšie," dopĺňa klimatológ.
Matejovič informuje, že cez víkend prílev teplého vzduchu zoslabne. Predpovede ukazujú, že pár slnečných lúčov sa na nás usmeje možno cez víkend, budúci týždeň nás však čaká najmä zamračené a pochmúrne počasie. "V budúcom týždni k nám prenikne od severozápadu chladnejší morský polárny vzduch. Na horách sa ochladí, no v nížinách pokles teploty nepocítime. Na pocit však môže byť pri silnejšom vetre a zrážkach chladno. Sneženie by sa malo vyskytovať od stredných horských polôh," objasňuje.
Výdatnejšie zrážky sa môžu podľa neho vyskytovať na zvlnených studených frontoch spojenými s brázdou nízkeho tlaku vzduchu.
Ďalší vývoj novembrového počasia je momentálne neistý. "V poslednej novembrovej dekáde by k nám mal od západu, resp. severozápadu, prúdiť striedavo teplejší a chladnejší vzduch. Prechodne sa oblačnosť aj zmenší," dodáva na záver. Snehové vločky sa teda v novembri budú s najväčšou pravdepodobnosťou objavovať zatiaľ len na horách.
SOBOTA 15. 11. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: -1 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 16. 11. 2025
Oblačno až zamračené.
Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
JV vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 17. 11. 2025
Oblačno až zamračené a od juhozápadu postupne dážď.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 4 °C až 8 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 18. 11. 2025
Zamračené.
Minimálna teplota: -1 °C
Maximálna teplota: 9 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 19. 11. 2025
Dážď so snehom.
Minimálna teplota: -2 °C
Maximálna teplota: 6 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 20. 11. 2025
Dážď.
Minimálna teplota: 0 °C
Maximálna teplota: 6 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 21. 11. 2025
Dážď so snehom.
Minimálna teplota: 5 °C
Maximálna teplota: 4 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: -1 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 16. 11. 2025
Oblačno až zamračené.
Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
JV vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 17. 11. 2025
Oblačno až zamračené a od juhozápadu postupne dážď.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 4 °C až 8 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 18. 11. 2025
Zamračené.
Minimálna teplota: -1 °C
Maximálna teplota: 9 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 19. 11. 2025
Dážď so snehom.
Minimálna teplota: -2 °C
Maximálna teplota: 6 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 20. 11. 2025
Dážď.
Minimálna teplota: 0 °C
Maximálna teplota: 6 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 21. 11. 2025
Dážď so snehom.
Minimálna teplota: 5 °C
Maximálna teplota: 4 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.