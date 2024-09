VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Po rekordnom auguste prišli extrémne zrážky

SOBOTA 14. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach výdatný dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 14 °C

SZ vietor až 10 až 35 km/h



NEDEĽA 15. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach výdatný dážď.

Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 8 °C až 13 °C

SZ vietor až 15 až 35 km/h



PONDELOK 16. 9. 2024

Oblačno až zamračené a občasný dážď.

Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C

Z vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 17. 9. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 14 °C až 19 °C

Z vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 18. 9. 2024

Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

SV vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 19. 9. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 5 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 20. 9. 2024

Polooblačno.

Minimálna teplota: 7 °C

Maximálna teplota: 22 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 13. septembra (Teraz.sk) - Kým začiatkom septembra sa zdalo, že mimoriadne intenzívna vlna horúčav, ktorá začala v auguste, len tak skoro neskončí, aktuálna situácia všetko radikálne a dramaticky zmenila. Pre teraz.sk to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.uviedol Pavel Matejovič.Ako dodal, Stredozemné more bolo začiatkom septembra v porovnaní s dlhodobým priemerom asi o 6 až 8 °C teplejšie.vysvetlil klimatológ.Ako dodal, dažde, ktoré sa pri takýchto situáciách vyskytujú, majú prívlastok krajinské. Súčasná situácia sa však líši v tom, že voda v Jadranskom mori je po horúcom lete veľmi teplá a tlaková níž tak môže čerpať z mora viac energie. Situáciu komplikuje aj atypické rozloženie tlakových útvarov. Nad východnou Európou sa totiž stále udržiava mohutná tlaková výš, ktorá zabraňuje tlakovej níži v postupe na severovýchod.doplnil Matejovič.Charakteristickým prejavom takýchto situácii je podľa neho aj prúdenie studeného vzduchu na zadnej strane stredomorskej tlakovej níže. Veľmi výrazné je hlavne v prízemnej vrstve atmosféry. Studený vzduch je totiž ťažší a správa sa ako kvapalina, postupne k nám zateká úvalmi a kotlinami. Naopak vo vyšších hladinách atmosféry prúdi od juhu teplejší vzduch.povedal Pavel Matejovič.Pozornosť verejnosti sa však aktuálne sústreďuje najmä na atmosférické zrážky. Výdatný dážď zvýši hladiny vodných tokov, čo sa týka najmä západného Slovenska. Prognostické modely predpokladajú, že maximálne úhrny zrážok môžu v priebehu 12. až 16. septembra na západe Slovenska dosiahnuť hodnoty okolo 200 mm. Ako pripomenul Matejovič, sú to veľmi vysoké úhrny, no rozhodujúce bude aj časové a priestorové rozloženie zrážok. Ešte vyššie úhrny modely predpovedajú na severe Moravy a východe Rakúska, kde môže v uvedenom období spadnúť aj viac ako 300 mm zrážok.avizoval klimatológ Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU