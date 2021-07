VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Povedalo leto posledné slovo?

SOBOTA 31.7.2021

Prevažne polooblačno, na západe a severe miestami búrky.

Minimálna teplota: 20° až 16 °C

Maximálna teplota: 2° až 31 °C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 1.8.2021

Prevažne polooblačno. V priebehu dňa pribúdanie oblačnosti, prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 18° až 15 °C

Maximálna teplota: 24° až 31 °C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 2.8.2021

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 16° až 13 °C

Maximálna teplota: 23° až 27 °C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 3.8.2021

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo aj búrky.

Minimálna teplota: 16° až 11 °C

Maximálna teplota: 22° až 27 °C

S vietor 2 až 6 m/s



STREDA 4.8.2021

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo aj búrky.

Minimálna teplota: 12° až 16 °C

Maximálna teplota: 23° až 30 °C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 5.8.2021

Polooblačno až oblačno. Popoludní možnosť prehánok alebo aj búrok.

Minimálna teplota: 17° až 13 °C

Maximálna teplota: 25° až 31 °C

J vietor 2 až 6 m/s



PIATOK 6.8.2021

Oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 13 °C

Maximálna teplota: 28° až 22 °C

SZ vietor 2 až 6 m/s



Zdroj: imeteo.sk





Bratislava 30 júla (Teraz.sk) - Hoci prelom júla a augusta býva často považovaný za vrchol leta a kulminujú aj letné horúčavy, iná pranostika nám hovorí, že. Inými slovami, prejavuje sa fakt, že sa skracujú dni a koncom júla sú noci už o hodinu dlhšie v porovnaní s obdobím slnovratu. V polovici augusta dokonca o hodinu a pol. Čo možno od augusta čakať toho roku?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, bývajú aj roky, keď je august najteplejším mesiacom leta. Taký prípad sa stal napríklad v auguste 1992, kedy v Petržalke dosiahla priemerná mesačná teplota 26 °C.vysvetlil Matejovič.Aj tohtoročné leto sa podľa neho zaradí medzi najteplejšie v histórii meteorologických pozorovaní. August by už nemal byť až taký horúci ako prvé dva letné mesiace, teda zrejme nebude taký horúci ako v roku 1992. Teplé letné počasie sa však rozhodne ešte neskončí.avizoval Matejovič.Problémom tohto leta sú najmä atmosférické zrážky. Väčšia časť z nich spadla pri búrkach, preto tam, kde sa búrky nevyskytovali, panuje sucho. Týka sa to hlavne južnej časti malokarpatskej oblasti a niektorých lokalít na severovýchode a severozápade Slovenska. Vyhliadky na nasledujúce obdobie však nenaznačujú, že by mohla v tomto smere nastať zásadná zmena – teda že by výdatnejšie zapršalo na celom území Slovenska.doplnil klimatológ.