VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prečo február pripomína skôr apríl?

SOBOTA 17. 2. 2024

Prevažne oblačno a počas dňa miestami, na severe na mnohých miestach dážď alebo prehánky.

Minimálna teplota: 0° až 6°C

Maximálna teplota: 6° až 12°C

J vietor až 2 až 6 m/s



NEDEĽA 18. 2. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 0° až 5°C

Maximálna teplota: 5° až 12°C

S vietor až 1 až 5 m/s



PONDELOK 19. 2. 2024

Premenlivá, počas dňa postupne veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď.

Minimálna teplota: 0° až 6°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

JZ vietor až 1 až 5 m/s



UTOROK 20. 2. 2024

Prevažne oblačno a na severe miestami, inde len ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 1° až 6°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 21. 2. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 0° až 6°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

SZ vietor až 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 22. 2. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: -1° až 6°C

Maximálna teplota: 6° až 13°C

J vietor až 2 až 7 m/s



PIATOK 23. 2. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 3° až 9°C

Maximálna teplota: 6° až 14°C

J vietor až 2 až 6 m/s



Bratislava 16. februára (Teraz.sk) - Ani Hromnice ani Valentín, čo sú sviatky, kedy sa zvyklo v minulosti neraz ochladiť, nepriniesli tento rok riadnu februárovú zimu.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, kladná teplotná odchýlka prvej polovice februára od dlhodobého priemeru dosiahla v Hurbanove 9 °C, čo je len o 1 °C menej, ako je priemerná teplota apríla.uviedol klimatológ.Mimoriadne teplé počasie panuje v južnejších zemepisných šírkach. Napríklad v Maroku neďaleko Marakéšu v stredu namerali 36,6 °C, čím bol prekonaný národný rekord najvyššej februárovej teploty nameranej v tejto severoafrickej krajine.Naopak, za severným polárnym kruhom, napríklad v Laponsku, zaznamenali silné mrazy. Na severe Fínska klesla v utorok teplota na – 34,2 °C.Na Slovensku bude teplý charakter počasia podľa prognóz pokračovať aj v nasledujúcom týždni.vysvetlil Matejovič.avizoval klimatológ.Aj vďaka nadpriemerne teplému februáru tohtoročná zima (teda obdobie od decembra do februára) u nás skončí pravdepodobne ako 2. najteplejšia v histórii meteorologických meraní. V prípade, že by v druhej polovici mesiaca opäť pokračovalo počasie pripomínajúce skôr apríl, než február, mohla by zima 2023/24 získať dokonca prvenstvo.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU