VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádza oneskorená zima. Čo nám prinesie?

SOBOTA 15. 2. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: -12 °C až 0 °C

Maximálna teplota: -5 °C až 2 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 16. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -15 °C až -4 °C

Maximálna teplota: -6 °C až 0 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 17. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -20 °C až -8 °C

Maximálna teplota: -7 °C až 0 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



UTOROK 18. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -21 °C až -9 °C

Maximálna teplota: -5 °C až 1 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



STREDA 19. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -20 °C až -8 °C

Maximálna teplota: -4 °C až 2 °C

S vietor až 15 až 40 km/h



ŠTVRTOK 20. 2. 2025

Oblačno až zamračené a miestami snehové prehánky alebo občasné sneženie.

Minimálna teplota: -15 °C až -5 °C

Maximálna teplota: -3 °C až 5 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



PIATOK 21. 2. 2025

Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -7 °C až 0 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 8 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 14. februára (Teraz.sk) - Nie je výnimkou, najmä v posledných rokoch, že si zima necháva to najlepšie na záver. Po teplom januári – najmä vo vyšších polohách, keďže vďaka inverzii mali nížiny aj mrazivé počasie – prichádza februárové ochladenie. Aký silný bude tento záchvev zimy?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. Zároveň objasnil aj príčiny tohto poveternostného vývoja.“ vysvetlil Matejovič.Ako dodal, pri takýchto situáciách je dlhodobá predpoveď počasia veľmi komplikovaná. To sa ukázalo aj teraz. Podľa niektorých prognostických modelov mali v druhej polovici februára našu oblasť zasiahnuť extrémne mrazy a snehové fujavice. Iné modely sa, naopak, prikláňali len miernejšiemu a kratšie trvajúcemu ochladeniu.doplnil odborník.Naposledy sa podobné výrazné ochladenie v závere februára u nás objavilo pred 7 rokmi. Dňa 25. februára 2018 namerali na Lomnickom štíte mráz až -27.2 °C. Silné mrazy sa však vtedy vyskytli nielen na severe, ale aj v nížinách juhozápadného Slovenska, kde minimálne teploty klesli na -12 až -15 °C. Ochladenie sa vtedy pretiahlo až do začiatku marca, pričom v prvý deň jarného mesiaca namerali v Hurbanove -13 °C.uviedol klimatológ.Podľa aktuálnych prognostických modelov by mrazivé anticyklonálne počasie malo pretrvávať v prvej polovici budúceho týždňa. Našu oblasť by mala ovplyvňovať mohutná tlaková výš nad východnou Európu. Po 20. februári by sa malo postupne otepľovať.dodal Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU