VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Máj ostáva chladný. Vystrieda ho horúci jún?

SOBOTA 24. 5. 2025

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 2 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 10 °C až 18 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 25. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 26. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 27. 5. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C

Maximálna teplota: 18 °C až 24 °C

S vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 28. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 6 °C až 13 °C

Maximálna teplota: 18 °C až 25 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 29. 5. 2025

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 5 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 21 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 30. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 4 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 14 °C až 20 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 23. mája (Teraz.sk) - Chladný ráz počasia, ktorý pretrváva takmer počas celého tohto mesiaca, si dal v tomto týždni na dva dni pauzu. Od víkendu však máj opäť ukazuje svoju chladnejšiu tvár.uviedol pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Vzhľadom na pretrvávajúce sucho by prírode nepochybne prospel príjemný májový dážď. Atmosférické zrážky však boli priestorovo rozložené veľmi nerovnomerne.doplnil klimatológ.Podľa jeho slov by mal na základe aktuálnych prognostických modelov chladnejší ráz počasia pretrvávať aj cez víkend. Studené budú najmä noci, keď sa vietor utíši a oblačnosť zmenší. V horských kotlinách sú opäť očakávané prízemné mrazy, no ojedinele sa prízemný mráz môže vyskytnúť aj v nížinách.V budúcom týždni sa mierne oteplí a maximálne teploty by sa mali pohybovať v intervale 20 až 25 °C. Ani záver mája teda studenú reputáciu mesiaca nenapraví a priemerná májová teplota ostane asi 2 až 3 °C pod normálom.vysvetlil odborník.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU