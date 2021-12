VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tri scenáre pre počasie na Vianoce

SOBOTA 18.12.2021

Prevažne veľká oblačnosť a miestami, najmä na severe sneženie alebo snehové prehánky.

Minimálna teplota: 2° až -4°C

Maximálna teplota: -2° až 5 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



NEDEĽA 19.12.2021

Polooblačno až oblačno. Na severe ojedinele snehové prehánky.

Minimálna teplota: -2° až -10 °C

Maximálna teplota: 0° až 7 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



PONDELOK 20.12.2021

Oblačno až zamračené a najmä na severe miestami sneženie alebo snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1° až -8 ° C

Maximálna teplota: -3° až 4 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



UTOROK 21.12.2021

Jasno až polooblačno. Na severe aj snehové prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -15 °C

Maximálna teplota: -5° až 3°C

JZ vietor 2 až 7 m/s



STREDA 22.12.2021

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo slabé sneženie.

Minimálna teplota: -1° až -8 °C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23.12.2021

Oblačno až zamračené a na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -2° až -9 °C

Maximálna teplota: -4° až 3 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24.12.021

Výdatnejšie sneženie.

Minimálna teplota: -2° až -6 °C

Maximálna teplota: 0° až 4 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk





Bratislava 17. decembra (Teraz.sk) - Hoci Vianoce sú už o týždeň tu, niet väčšej záhady než odpoveď na otázku, či budú zasnežené a biele, alebo skôr „na blate“, ako sme si už zvykli.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Tohtoročná mimoriadna premenlivosť a nevyspytateľnosť počasia tak zatiaľ zahmlieva aj predpovede na vianočné sviatky. Isté je, že sa v priebehu budúceho týždňa ochladí. Záver týždňa, teda vianočný víkend, však môže zasa priniesť oteplenie, otázkou podľa Faška je, nakoľko bude výrazné a ako dlho bude trvať, keďže po ňom – teda „medzi sviatkami“ a v závere roka sa rysuje možnosť, že sa opäť vráti zima.Pavel Faško. „Neostáva nám teda nič iné, len uvažovať o viacerých alternatívach.“Ak dá vývoj za pravdu americkým modelom, znamenalo by to chladnejšie počasie, ktoré by prialo udržaniu snehu aspoň v stredných polohách. Pokiaľ by sa však oživili tlakové níže nad Atlantikom, ako hovoria európske modely, potom by sa opakoval scenár, ktorý je v našich končinách typický – takzvané vianočné oteplenie. Tento jav spôsobený prílevom teplejšieho vzduchu sponad Atlantického oceánu napokon stojí aj v pozadí známej pranostiky o Kataríne na ľade a Vianociach na blate.doplnil Faško s tým, že v hre sú zatiaľ všetky tri možnosti. Neostáva nám teda nič iné, než pozorne sledovať predpovede SHMÚ.Podľa klimatológa zohráva istú rolu aj fakt, že zemský povrch v Európe väčšinou nie je zamrznutý takisto aj zasnežený je len sčasti – to podporuje otepľovanie vzduchu, ktorý sa nad kontinent dostáva. Rovnako sú relatívne teplé aj okolité moria od Čierneho, cez Stredozemné až po Severné more. To všetko zatiaľ nevytvára predpoklady pre výrazné a dlhotrvajúce zimné počasie.Isté však je, že aspoň v niektorých, predovšetkým v horských oblastiach, sneh na Vianoce bude. Podľa toho, ktorý zo scenárov sa uplatní, potom budú mať šancu na zimné radovánky aj obyvatelia stredných polôh a podhorských oblastí.povedal klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ.