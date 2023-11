VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: V novembri už môže udrieť ozajstná zima

SOBOTA 18. 11. 2023

Oblačno až zamračené a miestami, na severe na mnohých miestach prehánky alebo občasný dážď. Od 400 metrov, na severe aj nižšie sneženie.

Minimálna teplota: 4° až -2°C

Maximálna teplota: 0° až 7°C

SZ vietor 3 až 8 m/s



NEDEĽA 19. 11. 2023

V noci jasno až polooblačno. V priebehu dňa postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr od západu zrážky. Od 400 metrov, postupne vyššie sneženie.

Minimálna teplota: 0° až -6°C

Maximálna teplota: 0° až 6°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 20. 11. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo slabý dážď.

Minimálna teplota: 7° až 3°C

Maximálna teplota: 5° až 13°C

Z vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 21. 11. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 6° až 1°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 22. 11. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 5° až -1°C

Maximálna teplota: 4° až 10°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23. 11. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -1° až -5°C

Maximálna teplota: 3° až 8°C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24. 11. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -1° až -6°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

Z vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 18. novembra (Teraz.sk) - Jeden deň zažijete ozajstnú zimu vo Vysokých Tatrách a hneď ďalší deň sa na vás usmeje jarné slnko a teplota vzduchu vystúpi nad 10 stupňov Celzia, na juhu Slovenska dokonca až na 14 °C. Taký je doteraz tohtoročný november. Premenlivé počasie sprevádzajú zrážky, a tiež veľmi silný vietor. Predposledný mesiac v roku však prináša aj ozajstné zimné počasie so snehovou pokrývkou a mrazmi.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako pripomenul, v minulosti sa snehová pokrývka na horách vyskytovala už oveľa skôr, v nadmorských výškach nad 1000 m n. m. spravidla už v polovici októbra. V novembri sa potom sneh bežne vyskytoval aj v stredných horských polohách. No napríklad na Štrbskom Plese tento rok symbolicky nasnežilo až počas minulého víkendu 11. a 12. novembra, pričom súvislá snehová pokrývka sa vyskytovala až v nadmorských výškach od 1600 až 1800 m n. m.vysvetlil Matejovič.Kto si pripomína 17. november 1989, si možno ešte pamätá, že počas tohto „revolučného“ víkendu panovalo chladné, no ešte vždy jesenné počasie. Veľké demonštrácie, ktoré sa konali o týždeň neskôr a rovnako aj generálny štrajk 27. novembra, sa už odohrávali v ozajstnej zime. Tá však netrvala dlho a Vianoce už boli na väčšine Slovenska bez snehu. Podobne to bolo i v roku 1993.pripomenul klimatológ.Zvláštny bol prípad roku 1995, kedy aj na juhu Slovenska panovalo zimné počasie so snehovou pokrývkou od novembra až do marca 1996. S výnimkou Vianoc, kedy sa prejavilo ukážkové vianočné oteplenie a tesne pred Štedrým dňom prišiel odmäk – aby hneď po ňom zasa pokračovala zimná idyla.avizoval klimatológ Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.