VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (Teraz.sk) - V tomto týždni sa počasie postupne ustálilo. "Od severovýchodu zasahoval do našej oblasti výbežok tlakovej výše, oblačnosť sa postupne zmenšila a vietor utíšil. Na konci februára sú už citeľné dlhšie dni a slnko je vyššie nad obzorom. Preto sa počas slnečných dní môže vzduch viac ohriať, hoci v noci klesá teplota pod bod mrazu. Ak je vzduch suchý, vznikajú podmienky na veľké teplotné amplitúdy medzi maximálnou a minimálnou teplotou," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Aktuálne dosahujú asi 15 °C.
Klimatológ ďalej objasňuje, že kým v nižších polohách ovplyvňovala počasie tlaková výš, vo vyšších polohách k nám začal prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. Preto sa v stredných horských polohách snehová pokrývka už na mnohých miestach roztopila, hoci v aktuálnom ročnom období by malo ležať v polohách okolo 800 m n.m. asi pol metra snehu. Súvislá snehová pokrývka sa aktuálne vyskytuje najmä vo vysokých horských polohách, Štrbské Pleso má 32 cm a Lomnický štít 188 cm snehu. Absencia snehovej pokrývky na horách a nízke zrážkové úhrny počas zimy vytvárajú podmienky na prejavy sucha v jarnom období.
V sobotu 28. februára sa skončí meteorologická zima. Napriek tomu, že niektoré zdroje prognózovali, že tohtoročná zima (december-február) bude tuhá, či jej dokonca dávali prívlastok ako storočná, opak je pravdou. "Tohtoročná zima skončí na Slovensku ako teplotne normálna až nadnormálna s kladnou teplotnou odchýlkou do dlhodobého priemeru. Napríklad v Hurbanove bude mať priemernú teplotu asi 2 °C, čo je +1 °C nad dlhodobým priemerom. Zima s takou istou priemernou teplotou sa vyskytla aj vlani, tohtoročná bude možno bude o nejakú desatinku teplejšia. Kým január bol teplotne normálny, december a február skončili ako teplotne nadnormálne," hovorí klimatológ. Zima teda opäť sklamala, hoci prognostické modely pravidelne avizovali výrazné vlny ochladenia. Žiadne teplotné extrémy sa však nevyskytli. "Chladnejšie periódy boli oproti pôvodným predpokladom nakoniec oveľa miernejšie a trvali kratšie. A to aj napriek tomu, že atmosférická cirkulácia – ako napríklad rozpad polárneho víru – vytvárali podmienky na vpády studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok a Sibíri. Posledná zima so zápornou teplotnou odchýlkou tak ostáva zima 2016/2017. Jej priemerná teplota mala hodnou -1 °C," dodáva ešte klimatológ.
Pozornosť si zaslúži aj snehová pokrývka. Na niektorých miestach juhozápadného Slovenska nemali túto zimu o sneh núdzu. V Hurbanove sa vyskytlo za celú zimu 27 dní so súvislou snehovou pokrývkou, pričom jej maximálna výška dosiahla 12 cm. Za celú zimu sa však v Hurbanove vyskytne priemerne vyše 30 dní so súvislou snehovou pokrývkou. Oveľa menej snehu mali na Záhorí. Veľmi málo snehu bolo aj v stredných horských polohách.
Vcelku slnečný a ustálený charakter počasia by mal pokračovať aj v prvej marcovej dekáde. Cez víkend a v budúcom týždni by maximálne teploty mali v nížinách vystúpiť na 16 °C, no v noci treba stále očakávať mráz. "Vpády studeného arktického vzduchu sa však môžu vyskytnúť aj v marci, no v tejto chvíli sa nedajú predpovedať," uzatvára Matejovič.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 28. 2. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: -2 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 15 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 1. 3. 2026
Prevažne polooblačno.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 15 °C
Z vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 2. 3. 2026
Prevažne polooblačno.
Minimálna teplota: 0 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 16 °C
Z vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 3. 3. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 10 °C až 17 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 4. 3. 2026
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 8 °C až 15 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 5. 3. 2026
Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 16 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 6. 3. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 15 °C
Z vietor až 10 až 25 km/h
zdroj: imeteo.sk
