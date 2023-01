VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nás ešte určite neopúšťa

SOBOTA 21. 1. 2023

Polooblačno až oblačno a na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: 0° až -10°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

S vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 22. 1. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -13°C

Maximálna teplota: -4° až 3°C

SV vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 23 1. 2023

Polooblačno až oblačno. Ojedinele snehové prehánky.

Minimálna teplota: 0° až -12°C

Maximálna teplota: -1° až 5°C

S vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 24. 1. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 25 1. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3° až -4°C

Maximálna teplota: 0° až 5°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 26. 1. 2023

Prevažne oblačno a miestami, najmä na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 2° až -6°C

Maximálna teplota: -1° až 5°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 27. 1. 2023

Zamračené.

Minimálna teplota: 0° až -6°C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk

Bratislava 20. januára (Teraz.sk) - Posledné dni sa oproti prvej polovici zimy ochladilo. Okrem poklesu teploty sa viaceré oblasti dočkali aj čerstvého snehu. Ani v nasledujúcom týždni by sa počasie meniť nemalo, a tak zimné počasie stále nekončí.uviedol pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Atmosférické zrážky sa podľa klimatológa vyskytnú aj v najbližších dňoch, prevažne na východnom a strednom Slovensku. Horské oblasti sa dočkajú ďalšieho snehu, pričom nížiny budú skôr so zmiešanými zrážkami. Aj tam sa však môžu objaviť vločky.dodal.uviedol Matejovič. Budúci týždeň by podľa jeho slov mohol byť poznačený ďalšou dávkou studeného vzduchu, ktorý príde od severozápadu až severu.zhodnotil klimatológ.