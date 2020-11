VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Ak ste ešte nevytiahli kabát, najvyšší čas

SOBOTA 14.11.2020

Polooblačno až oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 15.11.2020

Polooblačno až oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 16.11.2020

Prevažne zamračené, ojedinele mrholenie.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 17.11.2020

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 18.11.2020

Prevažne zamračené, miestami mrholenie.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 19.11.2020

Prevažne oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 20.11.2020

Zamračené, na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk





Podrobnejšiu predpoveď počasia v jednotlivých regiónoch Slovenska v priebehu najbližších siedmich dní nájdete na stránke pocasie.teraz.sk



Polooblačno až oblačno, miestami hmla.Minimálna teplota: 6/1 °CMaximálna teplota: 6/11 °CVietor: J, 10-20 km/hPolooblačno až oblačno, miestami hmla.Minimálna teplota: 6/1 °CMaximálna teplota: 6/11 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne zamračené, ojedinele mrholenie.Minimálna teplota: 7/2 °CMaximálna teplota: 5/10 °CVietor: J, 10-20 km/hPolooblačno až oblačno.Minimálna teplota: 6/1 °CMaximálna teplota: 5/10 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne zamračené, miestami mrholenie.Minimálna teplota: 5/0 °CMaximálna teplota: 4/9 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne oblačno, miestami hmla.Minimálna teplota: 4/-1 °CMaximálna teplota: 4/9 °CVietor: S, 10-25 km/hZamračené, na mnohých miestach dážď.Minimálna teplota: 4/-1 °CMaximálna teplota: 3/8 °CVietor: J, 10-20 km/hZdroj: meteo.sk

Bratislava 14. novembra (Teraz.sk) - Aj keď podľa pranostiky o Martinovi na bielom koni by malo prichádzať prvé sneženie už okolo 11. novembra, tento rok sa sneh o takomto čase neobjavil ani vo vyšších polohách. Ako to bude v ďalších dňoch?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.V minulosti býval typickým obdobím, kedy sa vyskytovalo babie leto, koniec septembra a október. Tohto roku však v tomto čase panovalo skôr premenlivé a daždivé počasie.dodal Matejovič.Posun babieho leta na november však spôsobuje, že sa výraznejšie uplatňujú inverzie a preto ho v nížinách neprevádza typické slnečné počasie – miesto toho je zatiahnuté nízkou oblačnosťou a napríklad v Bratislave aj v iných nížinných oblastiach už niekoľko dní nezasvietilo slnko.dodal Pavel Matejovič.Hoci november sa ešte nepovažuje za zimný mesiac – meteorologická zima trvá od začiatku decembra do konca februára – v niektorých rokoch najmä počas druhej polovice novembra už nastúpilo typické zimné počasie, ktoré aj do nižšie položených oblastí prinieslo sneh a mrazy.Stalo sa tak napríklad v roku 1985, alebo tiež v roku 1989 – pamätníci sa možno rozpomenú, že nástup zimy a sneženie sprevádzali veľké demonštrácie na námestiach počas Nežnej revolúcie, konkrétne 26. novembra, ale i ďalší deň, keď sa konal generálny štrajk. Pomerne skoro nastúpila zima aj v rokoch 1993, 1995 či 2001. Tento jav je však čoraz zriedkavejší a podľa predpovede počasia sa aj počas nasledujúcich novembrových dní udrží relatívne teplé počasie s dennými teplotami, ktoré v nižších polohách vystúpia až nad hranicu desiatich stupňov.