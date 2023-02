VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Roztopí valentínska láska kruté mrazy?

SOBOTA 11. 2. 2023

Oblačno až zamračené a postupne od severu sneženie. Na západe a na juhu aj kvapalné zrážky.

Minimálna teplota: 2° až -12°C

Maximálna teplota: 3° až 9°C

SZ vietor 2 až 6 m/s



NEDEĽA 12. 2. 2023

V noci oblačno až zamračené a najmä na severe ešte zrážky. V najnižších polohách aj kvapalné. V priebehu dňa prevažne jasno až polooblačno a zrážky len výnimočne.

Minimálna teplota: 3° až -4°C

Maximálna teplota: 1° až 8°C

S vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 13. 2. 2023

Prevažne polojasno.

Minimálna teplota: 0° až -9°C

Maximálna teplota: 1° až 8°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 14. 2. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 15. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -7°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 16. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -8°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 17. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -7°C

Maximálna teplota: 1° až 6°C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk

Bratislava 11. február (Teraz.sk) - Po netradičnom januári prišiel február v plnej paráde s mínusovými teplotami, ktoré ruky v rukaviciach zasadili hlboko do vrecka. Víkendová snehová kalamita sa postupne upokojila a v ustálenejšom duchu odštartuje aj ďalší týždeň. Vydržia mrazy?uviedol pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. Mohla za to aj snehová pokrývka, zmenšená oblačnosť či slabší vietor v nočných hodinách.Podľa Matejoviča sa však situácia začína meniť:V nižších polohách treba rátať s hmlou a nízkou oblačnosťou, ktoré začnú vznikať v dôsledku inverzie.povedal klimatológ s tým, že naopak na miestach, kde sa udrží nízka oblačnosť, teplota nad nulu veľmi nevyskočí. Oblasti so snehovou pokrývkou môžu čakať za takýchto podmienok aj celodenné mrazy.priblížil.Výdatnejšie zrážky by nastúpiť nemali.dodal Matejovič.