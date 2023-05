VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Búrkam odzvoní, koniec jari bude teplý

SOBOTA 27. 5. 2023

Prevažne polooblačno. Ojedinele prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 14° až 7°C

Maximálna teplota: 15° až 23°C

S vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 28. 5. 2023

Jasno až polooblačno. Výnimočne prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 7°C

Maximálna teplota: 17° až 24°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 29. 5. 2023

Jasno až polooblačno. V priebehu dňa tvorba kopovitej oblačnosti a postupne, najmä v horských oblastiach tvorba prehánok a búrok.

Minimálna teplota: 15° až 8°C

Maximálna teplota: 18° až 25°C

JV vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 30. 5. 2023

Jasno až polojasno. V priebehu dňa v horských oblastiach miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 17° až 11°C

Maximálna teplota: 19° až 26°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 31. 5. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15° až 8°C

Maximálna teplota: 16° až 24°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 1. 6. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 11°C

Maximálna teplota: 18° až 24°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 2. 6. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 12°C

Maximálna teplota: 19° až 26°C

S vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 27. mája (Teraz.sk) - Posledným májovým dňom sa končí meteorologická jar a s ňou odídu aj intenzívne dažde. Prelom mesiacov v nasledujúcom týždni tak poteší nielen slnkom, ale i príjemnými teplotami.zhrnul pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. Z meteorologického hľadiska 31. máj prinesie koniec jari, ktorej tohtoročnú teplotu môžeme zaradiť do dlhodobého priemeru. Ako zhodnotil Matejovič:Uplynulý týždeň bol v znamení intenzívnych búrok, ktoré sprevádzali lejaky, krupobitie i silný vietor. Výdatné zrážky však nezastavili vysoké teploty a mnohé dni bolo pomerne dusno.uviedol klimatológ.Nadchádzajúce dni budú pokračovať v teplotnom trende, postupne sa ešte oteplí, no zmenou bude útlm oblačnosti i bleskov. Už víkend odštartuje pokojnejší týždeň.povedal Matejovič.Dáždniky sa preto môžu na istý čas odložiť. Kedy sa najbližšie zatiahne je zatiaľ otázne. Netreba však zabúdať, že onedlho príde Medard aj so svojou pranostikou štyridsaťdňovej kvapky.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU