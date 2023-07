VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tryskové prúdenie prináša dusno s búrkami

SOBOTA 22. 7. 2023

Premenlivá oblačnosť a od západu postupne prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 18° až 11°C

Maximálna teplota: 22° až 29°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 23. 7. 2023

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 19° až 11°C

Maximálna teplota: 24° až 30°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 24. 7. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 21° až 15°C

Maximálna teplota: 25° až 32°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 25. 7. 2023

Polooblačno až oblačno. Od severozápadu na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 23° až 15°C

Maximálna teplota: 27° až 34°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 26. 7. 2023

Premenlivá oblačnosť a na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 19° až 13°C

Maximálna teplota: 23° až 30°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 27. 7. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 15° až 7°C

Maximálna teplota: 21° až 27°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 28. 7. 2023

Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a miestami búrky.

Minimálna teplota: 20° až 14°C

Maximálna teplota: 21° až 27°C

Z vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 21. júla (Teraz.sk) - Juh Európy zažil rekordné horúčavy, keď teplota vzduchu na mnohých miestach dosahovala, či dokonca prekračovala hranicu 40 stupňov Celzia. Hoci Slovensko nezasiahlo takéto extrémne teplépočasie, prvá polovica leta je výrazne teplejšia v porovnaní s dlhodobým priemerom.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Dalo by sa s nadsázkou povedať, že tento typ počasia pripomína medardovskú pranostiku, avšak v podobe poznačenej klimatickou zmenou. Kým v minulosti zasahovali mierne pásmo časté vpády oceánskeho vzduchu spojené so zrážkami a chladnejším počasím, dnes sa objavujú búrky s veľmi premenlivou výdatnosťou zrážok – a aj ochladenia sú len symbolické a prechodné. Čo tento typ počasia spôsobuje?uviedol Matejovič.Ako dodal, nad západnou a strednou Európu sa vo výške sformovalo juhozápadné tryskové prúdenie, tzv. jet stream, ktoré však nemá rovný, ale zvlnený tvar.vysvetlil klimatológ.Ako dodal, aj napriek vlhkému vzduchu a búrkam sa na mnohých miestach začína prejavovať sucho. Sú aj oblasti, kde má sucho extrémny charakter. Je to spôsobené tým, že zrážky, ktoré spadnú pri búrkach, zasahujú len niektoré lokality a sú zväčša málo výdatné. Okrem toho vyššia teplota umocňuje výpar vody z pôdy. Ak sa v dohľadnom čase nevyskytnú výdatnejšie celoplošné dažde, extrémne sucho bude postihovať čoraz väčšie územie.dodal klimatológ Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU