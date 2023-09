VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Septembrové teploty sa zapíšu do histórie

SOBOTA 16. 9. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15° až 7°C

Maximálna teplota: 19° až 25°C

JV vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 17. 9. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 22° až 28°C

JV vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 18. 9. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 18° až 10°C

Maximálna teplota: 23° až 30°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 19. 9. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 21° až 27°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 20. 9. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 19° až 25°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 21. 9. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 16° až 11°C

Maximálna teplota: 20° až 26°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 22. 9. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 21° až 26°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 16. septembra (Teraz.sk) - Pred štvrtkovým (14. 9.) studeným frontom Slovensko zažilo netradične teplé počasie. Teploty typické skôr pre august prekonali rekordy na mnohých meteorologických staniciach. Síce koniec týždňa priniesol ochladenie, o veľkom znížení teplôt sa hovoriť nedá. Nasledujúce dni sa opäť môžu priblížiť k 30°C, no môže aj zapršať.priblížil pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič s tým, žePrvá polovica uplynulého týždňa predstavovala aj vyvrcholenie mimoriadne teplého počasia. Prekvapiť mohli maximálne teploty, ktoré miestami dosiahli až 33 °C. Na polovicu septembra to boli veľmi vysoké hodnoty, dokazuje to aj fakt, že prekonali viaceré teplotné rekordy viac dní za sebou.uviedol Matejovič.Takéto počasie bolo spôsobené prílevom teplého, pôvodom tropického vzduchu vzduchu od juhozápadu, ktorý na Slovensko prúdil na zadnej strane tlakovej výše so stredom nad európskym vnútrozemím. Podľa klimatológa boloBudúci týždeň si pribaľte pre istotu aj dáždnik, prinesie totiž o niečo premenlivejšie počasie,Vzduch však ostane teplý, a maximálne teploty môžu v nížinách vystupovať aj na 24 až 28 °C.uzavrel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU