VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend sa vybúri a môže pokračovať teplo

SOBOTA 23. 9. 2023

Postupne pribúdanie oblačnosti a postupne na mnohých miestach búrky, prehánky a dážď.

Minimálna teplota: 18° až 25°C

Maximálna teplota: 17° až 10°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 24. 9. 2023

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 7°

Maximálna teplota: 15° až 23°

S vietor 2 až 6 m/s



PONDELOK 25. 9. 2023

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 18° až 24°C

Maximálna teplota: 15° až 8°C

S vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 26. 9. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 18° až 10°C

Maximálna teplota: 19° až 26°C

JV vietor 2 až 5 m/s



STREDA 27. 9. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 16° až 10°C

Maximálna teplota: 20° až 27°C

V vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 28. 9. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 16° až 8°C

Maximálna teplota: 18° až 25°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 29. 9. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 18° až 26°C

S vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 23. septembra (Teraz.sk) - Septembrové počasie si udržiava vyššie teploty, a po krátkej pauze s prehánkami by tomu nemalo byť inak ani v nasledujúcom týždni.uviedol pre Teraz.sk Pavel Matejovič s tým, že podobný charakter by si malo počasie zachovať po prechodnom víkendovom ochladení aj v budúcom týždni.Víkend sa bez dáždnika naozaj nezaobíde. Najmä sever Slovenska v sobotu zasiahne silný dážď, na horách aj vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Upozorňujú najmä na oblasti nad pásmom lesa, kde môže dosahovať v nárazoch rýchlosť až do 135, v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.S víkendom má skončiť aj rozfúkané počasie a vrátiť by sa mali aj vyššie teploty.povedal Matejovič.To, že je tento mesiac obzvlášť teplý dokazujú aj merania na meteorologických staniciach.priblížil klimatológ.Ako uviedol,