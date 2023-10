VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA:Príde teplotný šok a jeseň sa prihlási o slovo

SOBOTA 14. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Večer od severozápadu pribúdanie oblačnosti a možnosť zrážok.

Minimálna teplota: 16° až 10°C

Maximálna teplota: 16° až 23°C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 15. 10. 2023

V noci oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď. Cez deň ešte na juhu zrážky.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 7° až 14°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 16. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Chladno.

Minimálna teplota:4° až -3°C

Maximálna teplota: 6° až 13°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 17. 10. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: 7° až 14°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 18. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Na severe aj viac oblačnosti.

Minimálna teplota: 4° až -4°C

Maximálna teplota: 7° až 15°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 19. 10. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď. Od 1100 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 7° až 2°C

Maximálna teplota: 5° až 12°C

S vietor 2 až 7 m/s



PIATOK 20. 10. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď. Od 1100 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 7° až 2°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

S vietor 2 až 7 m/s



Bratislava 14. októbra (Teraz.sk) - Október zatiaľ nevyzeral, že by bol jesenným mesiacom. Potvrdzovali to aj letné teploty uplynulého týždňa, ktoré sa držali nad 20 °C. Podobným teplotám však odzvoní a počasie naberie úplne iné obrátky.uviedol pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič s tým, že situácia sa na prelome týždňov zmení.Nasledujúce dni tak pocítime skok do jesene. Sobota si ešte udrží počasie vhodné na terasu, no po nej sa s ním treba rozlúčiť. Teplota totiž môže klesnúť asi o 10 °C. S ďalšou vlnou studeného vzduchu potom príde druhá polovica týždňa.povedal Matejovič.V nížinách sa maximálne teploty dostanú na 10 až 15 °C, no nočné minimálne teploty sa budú pohybovať len niekoľko stupňov nad nulou. Okrem toho treba v nížinách počítať aj s prízemnými mrazmi.zhodnotil klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU