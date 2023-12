VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rekordnú jeseň vystriedajú teploty pod -10 °C

SOBOTA 2. 12. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a dážď. Na Záhorí, na severozápade a na severe aj sneženie.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

SV vietor 2 až 7 m/s



NEDEĽA 3. 12. 2023

Oblačno až zamračené a miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1° až -8°C

Maximálna teplota: -4° až 3°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 4. 12. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -2° až -8°C

Maximálna teplota: -4° až 3°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 5. 12. 2023

Premenlivá oblačnosť a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -14°C

Maximálna teplota: -4° až 2°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 6. 12. 2023

Oblačno až zamračené a od západu sneženie, na západe postupne aj zrážky kvapalné.

Minimálna teplota: -2° až -12°C

Maximálna teplota: -3° až 4°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 7. 12. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: -2° až -11°C

Maximálna teplota: -3° až 4°C

J vietor 1 až 4 m/s



PIATOK 8. 12. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: -1° až -10°C

Maximálna teplota: -2° až 4°

J vietor 1 až 4 m/s



Bratislava 2. decembra (Teraz.sk) - Teplým jesenným dňom vo štvrtok (30. novembra) oficiálne odzvonilo. Tie síce skončili už o niečo skôr, no i napriek tomu sa posledné mesiace zapísali do slovenskej histórie ako najteplejšími tohto obdobia.Vo štvrtok 30. novembra sme sa rozlúčili s meteorologickou jeseňou, ktorá trvala od septembra do novembra. Mnohé dni možno pôsobili, akoby boli letné, potvrdil to i fakt, že jeseň bola najteplejšou v histórii meteorologických meraní na našom území. Závery nedokázal zmeniť ani chladnejší záver novembra. Ten síce skončil ako teplotne normálny, no mesiace september a október boli mimoriadne nadnormálne.Ako pre teraz.sk vysvetlil klimatológ Pavel Matejovič, ochladenie na konci novembra bolo citeľné najmä preto, že prišlo po mimoriadne teplom období. Prognostické modely však predpovedali o niečo chladnejšie dni.povedal. Novembrové ochladenia z minulosti však boli značne rozdielne oproti tohtoročným.Iné to nebolo ani pri snehovej pokrývke.dodal.Väčší chlad by mohol priniesť december, predsa len odštartovala ním aj meteorologická zima, ktorá potrvá až do februára.uviedol klimatológ.Cez víkend treba byť opatrný a rátať aj s nebezpečnými meteorologickými javmi. Môže sa objaviť poľadovica, intenzívne sneženie i silný vietor.priblížil Matejovič. O niečo chladnejšie noci pocítia obyvatelia kotlín stredného a severného Slovenska. Zmenšenie oblačnosti a utíšenie vetra môže na snehovej pokrývke znížiť minimálne teploty až na -20 °C.uzatvára predpoveď nasledujúcich dní klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.