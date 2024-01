VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Teplota radikálne klesá. Prídu arktické dni?

SOBOTA 6. 1. 2024

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Dážď najmä na severozápade.

Minimálna teplota: 7° až 0°C

Maximálna teplota: 2° až 7°C

V vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 7. 1. 2024

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď. Postupne výrazné ochladzovanie a na západe a severe Slovenska prechod do sneženia. Spočiatku hrozba aj mrznúceho dažďa.

Minimálna teplota: 6° až -3°C

Maximálna teplota: -5° až 5°C

S vietor 3 až 7 m/s



PONDELOK 8. 1. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami snehové prehánky. Veľmi chladno!

Minimálna teplota: -3° až -12°C

Maximálna teplota: -13° až -2°C

S vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 9. 1. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -5° až -18°C

Maximálna teplota: -9° až -1°C

SV vietor 1 až 5 m/s



STREDA 10. 1. 2024

Jasno až polooblačno. Počas dňa od severovýchodu pribúdanie oblačnosti.

Minimálna teplota: -6° až -19°C

Maximálna teplota: -3° až 3°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 11. 1. 2024

Jasno až polooblačno. Na severe aj viac oblačnosti a tu možnosť snehových prehánok.

Minimálna teplota: -4° až -11°C

Maximálna teplota: -5° až 3°C

J vietor 1 až 5 m/s



Bratislava 5. januára (Teraz.sk) – Január pokračoval v trende nadnormálnych teplôt a skôr sa podobal na marec. Severnejšie od nás sa však počasie vyvíja iným smerom, pričom to vyzerá tak, že zmeny prídu aj nad oblasť Slovenska.zhodnotil pre teraz.sk situáciu uplynulých dní klimatológ Pavel Matejovič.Inak to však vyzerá v severovýchodnej Európe, kde panuje z oblasti Arktídy preniknutý studený vzduch. Ako uviedol Matejovič, v severnom Švédsku klesali minimálne teploty až na -44 °C.Priblížil, že tento studený kontinentálny polárny vzduch má preniknúť na prelome týždňov aj do strednej Európy. Jeho vpád prinesie výrazný pokles teploty, pričom na teplomeroch sa zrazu ochladí aj o 15 až 20 °C.uviedol s tým, že výnimkou nebude ani Bratislava. Tú okrem iného zasiahne aj silný vietor, čo pocitovú teplotu ešte zníži. Ešte chladnejšie má byť na severe Slovenska. Podľa klimatológa sa tam pravdepodobne vyskytnú aj arktické dni, počas ktorých maximálna teplota nevystúpi nad -10 °C.Prognostické modely zatiaľ ukazujú výraznú otočku v tom, aké počasie sme pociťovali v decembri a na začiatku januára. "povedal Matejovič. Aktuálne však podľa jeho slov nie je možné predpovedať, kedy k takej kalamitnej situácii môže prísť, no treba byť na ňu pripravený. Podobne sa to týka aj silných mrazov.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU