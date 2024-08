VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Kedy sa už konečne bude dať vyvetrať?

SOBOTA 17. 8. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky, ktoré budú aj intenzívne.

Minimálna teplota: 14 °C až 22 °C

Maximálna teplota: 26 °C až 33 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 18. 8. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky, ktoré budú aj intenzívne.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 19. 8. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 33 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 20. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky. Ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 12 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C

SZ vietor až 10 až 30 km/h



STREDA 21. 8. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 29 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 22. 8. 2024

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

S vietor až 10 až 30 km/h



PIATOK 23. 8. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 13 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 32 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 16. augusta (Teraz.sk) - Aj keď sa začiatkom augusta zdalo, že najväčšie horúčavy už máme za sebou, uplynulý týždeň nás presvedčil o opaku. Horúčavy sa nielen vrátili, ale ešte nabrali na intenzite.vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Výskyt tropických nocí nebýval v minulosti v polovici augusta bežný, pretože dni sú už predsa len kratšie. Na viacerých meteorologických staniciach je už teraz prekonaný rekord najvyššieho počtu tropických nocí.hovorí klimatológ.Hoci meteorologické modely ešte pred týždňom avizovali, že v druhej polovici augusta by už malo prevládať prívetivejšie letné počasie, opak je pravdou. Matejovič tiež hovorí, že podľa aktuálnych výstupov by horúčavy mohli pretrvávať až do konca augusta. Ochladenia budú len symbolické a výraznú zmenu neprinesú. Nie je dokonca ani vylúčené, že najvyššia teplota tohto leta môže byť v druhej polovici augusta prekonaná.vysvetľuje klimatológ. Jazyk mimoriadne teplého vzduchu bol počas tohtoročného leta nasmerovaný práve do našej oblasti.vysvetľuje Matejovič.Na základe priebežnej teploty leta a predpokladaného vývoja počasia je podľa klimatológa veľmi pravdepodobné, že aj toto leto skončí ako rekordne teplé a po rekordne teplom júli bude zrejme rekordne teplý aj august.Veľkým problémom je aj pretrvávajúce sucho, ktoré zvýšilo riziko lesných požiarov." dodáva klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU