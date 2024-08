VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zažívame extrémne teplé leto

SOBOTA 24. 8. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 25. 8. 2024

Jasno až polojasno. V priebehu podvečera na krajnom západe možnosť prehánok, či búrok.

Minimálna teplota: 15 °C až 23 °C

Maximálna teplota: 29 °C až 34 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 26. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 28 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 27. 8. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 28. 8. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 33 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 29. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 11 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 30. 8. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 23. augusta (TASR TV) - Vo štvrtok nám prechodné ochladenie pripomenulo, aké počasie u nás v minulosti prevládalo v druhej polovici augusta.Maximálne teploty nikde na území Slovenska nedosiahli 30 °C, pričom ochladenie sme pocítili najmä v nočných hodinách. V piatok ráno klesla minimálna teplota v Moravskom Svätom Jáne na 10 °C. Vlna horúčav, ktorá na Slovensku trvala nepretržite od 6. augusta, si tak aspoň na jeden deň dala pauzu.hovorí klimatológ Pavel Matejovič.Záver augusta by mal byť mimoriadne horúci s teplotnou odchýlkou okolo 10 °C nad dlhodobým priemerom.myslí si klimatológ. Rekordne teplé však má byť podľa klimatológa celé leto (jún-august). Jeho priemerná teplota dosiahne na juhu Slovenska hodnotu okolo 23.5 °C a prekoná tak doteraz najteplejšie leto, ktoré sa u nás vyskytlo v roku 2019. Matejovič si myslí, že veľmi teplé počasie by malo potom pokračovať aj v úvode septembra. "" vysvetľuje Matejovič.Mimoriadne teplé leto však bude pokračovať aj na Balkáne a v oblasti Stredomoria. Teplota Stredozemného mora dosiahla v auguste na niektorých miestach až neuveriteľných 31 °C a dokonca aj v severnom Jadrane namerali 29 °C. Klimatológ ďalej vysvetľuje, že takéto vysoké teploty morí sú skôr typické pre Červené more a Perzský záliv. "dopĺňa Matejovič.objasňuje klimatológ. Ak sa vytvoria vhodné poveternostné podmienky, s intenzívnymi zrážkami môžeme byť potom konfrontovaní aj počas jesene. Matejovič však hovorí, že sa v tejto chvíli nedá predpovedať, kde sa najvyššie úhrny zrážok vyskytnú. Mohli sme sa podľa neho o tom presvedčiť aj počas tohto mesiaca, keď na niektorých miestach Slovenska spadlo pri búrkach aj viac ako 50 mm zrážok.dodáva klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU