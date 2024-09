VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Kedy sa skončia tieto horúčavy?

SOBOTA 7. 9. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 31 °C

JV vietor až 15 až 35 km/h



NEDEĽA 8. 9. 2024

Jasno až polojasno. V priebehu večera na západe možnosť búrok.

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 9. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a postupne na viacerých miestach dážď, spočiatku aj búrky. Ochladenie

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 27 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 10. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami dážď. Ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C

SV vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 11. 9. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 10 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 12. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď a búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 13. 9. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď a búrky.

Minimálna teplota: 11 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 19 °C až 25 °C

SZ vietor až 15 až 35 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 6. septembra (Teraz.sk) - Meteorologické leto sa síce skončilo už 31. augusta, no počasie v úvode septembra tento fakt ignorovalo. Vysoké však neboli len maximálne teploty, ktoré sa na juhu Slovenska pohybovali okolo 35 °C, ale mimoriadne teplé boli aj noci, a to aj napriek tomu, že noci sú už výraznejšie dlhšie, ako pred mesiacom." hovorí klimatológ Pavel Matejovič. Podľa analýzy SHMÚ to bolo v Jaslovských Bohuniciach, Kamanovej, Košiciach, Čaklove, Trebišove, Somotore a Michalovciach.Veľmi teplé počasie bolo spôsobené prílevom veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu, ktorý k nám prúdil na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou. Klimatológ tiež vysvetľuje, že nad východnou a severnou časťou Európy sa zároveň nachádzala blokujúca tlaková výš, ktorá zabraňovala prílevu chladnejšieho morského vzduchu z Atlantiku. Preto veľmi teplo nebolo len u nás, ale aj na Balkáne, kde dosahovali maximálne teploty až 38 °C.Poveternostná situácia sa však v budúcom týždni zmení.vysvetľuje Matejovič. Ďalšie ochladenie modely predpokladajú v závere budúceho týždňa, kedy by sa maximálne teploty aj na juhu Slovenska mali pohybovať len okolo 20 °C. Veľmi citeľne by sa malo ochladiť aj v noci, pričom minimálne teploty by mali klesnúť na 5 až 10 °C." hovorí Matejovič.Otázne sú podľa neho atmosférické zrážky. Po rekordne teplom lete a na zrážky chudobnom auguste sucho spôsobuje veľmi vážne negatívne dôsledky na celom ekosystéme, pričom listy na stromoch začínajú predčasne opadávať, tráva je spálená a krajina vyprahnutá.spresňuje klimatológ.Budúci týždeň bude teda v znamení zmeny. Po troch horúcich mesiacoch sa konečne dočkáme osvieženia.dodal na záver klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU