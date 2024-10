VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jeseň nesklame, bude skvelý čas aj na túru

SOBOTA 12. 10. 2024

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 8 °C až 15 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 13. 10. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 8 °C až 14 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 14. 10. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 6 °C až 13 °C

SZ vietor až 15 až 35 km/h



UTOROK 15. 10. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -2 °C až 4 °C

Maximálna teplota: 5 °C až 12 °C

V vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 16. 10. 2024

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -3 °C až 5 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 14 °C

V vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 17. 10. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 14 °C

V vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 18. 10. 2024

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C

SV vietor



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 11. októbra (Teraz.sk) - Počasie malo v uplynulom týždni premenlivejší charakter, svietilo slnko aj pršalo, celkovo sa však teploty zväčša pohybovali nad normálom.vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. U nás je však počasie pokojnejšie, typické pre jeseň.vysvetľuje klimatológ Matejovič.Ani počasie v budúcom týždni sa nebude výrazne líšiť.hovorí klimatológ. Počasie by sa malo ustáliť a malo by nadobudnúť charakter babieho leta, pre ktoré sú podľa Matejoviča typické aj hmly a nízka oblačnosť.Pri slnečnom počasí by mali maximálne teploty dosahovať 16 až 18 °C." spresňuje klimatológ.Nasledujúci týždeň bude ideálny na turistiku, cyklistiku a prechádzky v prírode." dodáva na záver.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU