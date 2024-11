VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží nám novembrový sneh?

SOBOTA 23. 11. 2024

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -11 °C až -1 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 5 °C

V vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 24. 11. 2024

Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -6 °C až 0 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 3 °C

Z vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 25. 11. 2024

Oblačno až zamračené. V nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť.

Minimálna teplota: -5 °C až 2 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 26. 11. 2024

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -5 °C až 4 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 27. 11. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 0 °C až 4 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 9 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 28. 11. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 8 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 29. 11. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: -5 °C až 3 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 7 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 22. novembra (Teraz.sk) - Druhá polovica novembra priniesla sneh nielen do hôr, ale prvé snehové vločky potešili aspoň symbolicky aj nižšie polohy na juhu Slovenska. Zimné počasie z novembrov niektorých predošlých rokov, to však pripomína len vzdialene.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako spresnil, v utorok dosahovala na Štrbskom Plese výška snehovej pokrývky 8 cm. V strede týždňa sa sneh objavil aj Telgárte a na Orave, kde snehová pokrývka dosiahla výšku 2 cm. Na našej najvyššie položenej meteorologickej stanici na Lomnickom štíte sa tak ukončilo extrémne dlhé obdobie bez výskytu súvislej snehovej pokrývky, ktoré tu trvalo nezvyklých 18 dní.pripomenul Matejovič.Veľa snehu bolo aj v novembri v roku 1995. Vtedy sa na bratislavskej Kolibe objavila snehová pokrývka prvýkrát už 4. novembra a s krátkymi prerušeniami (zhodou okolnosti tesne pred Vianocami a na Štedrý deň) vydržala celú zimu až do 20. marca.Podľa Matejoviča nebol výnimočným javom v ostatných troch desaťročiach ani výskyt sneženia a snehovej pokrývky v nížinách už v priebehu októbra.uviedol klimatológ.Podľa aktuálnych prognostických modelov by mal na prelome týždňov začať prúdiť na prednej strane hlbokej tlakovej níže, ktorá bude mať svoj stred severozápadne od Britských ostrovov, teplý morský vzduch. Jeho prílev bude výrazný najmä vo vyšších polohách.doplnil Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU