VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivých dní je menej. Tu je vysvetlenie

SOBOTA 8. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -8 °C až -2 °C

Maximálna teplota: 1 °C až 6 °C

JV vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 9. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -10 °C až -2 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 7 °C

JV vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 10. 2. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -8 °C až -1 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 7 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 11. 2. 2025

Jasno.

Minimálna teplota: -7 °C

Maximálna teplota: 7 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 12. 2. 2025

Jasno.

Minimálna teplota: -9 °C

Maximálna teplota: 6 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 13. 2. 2025

Jasno.

Minimálna teplota: -8 °C

Maximálna teplota: 7 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 14. 2. 2025

Sneženie.

Minimálna teplota: -12 °C

Maximálna teplota: 3 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 7. februára (Teraz.sk) - Teplo ako na jar ešte nie je, ale ani na zimu sa súčasné počasie veľmi nepodobá. Prispieva k tomu najmä nedostatok snehu, ale tiež podstatne miernejšie mrazy. Klimatológ Pavel Matejovič sa domnieva, že v minulosti pri takejto poveternostnej situácii bývalo oveľa chladnejšie.povedal Matejovič pre teraz.sk.Ako dodal, deň, počas ktorého minimálna teplota klesne pod -10 °C, sa podľa klimatologickej terminológie klasifikuje ako deň so silným mrazom. V minulosti sa v priemere za celú zimu vyskytlo v najteplejších lokalitách Slovenska asi 13 takýchto dní. Počas tohtoročnej zimy sa zatiaľ na juhozápadnom Slovensku nevyskytol ani jeden.pripomenul Matejovič.Práve rok 1929 a konkrétne 11. február vošiel do dejín vďaka rekordu, ktorý dodnes nebol prekonaný. Vo Vígľaši-Pstruši neďaleko Zvolena bolo - 41 °C, čo je dosiaľ najnižšia hodnota v histórii meteorologických meraní. Chladnejší a suchší vzduch, ktorý k nám aktuálne prúdi od východu, nemá ani zďaleka takú razanciu.vysvetlil klimatológ.Aj počas najbližšieho víkendu a tiež v prvej polovici budúceho týždňa by mala počasie u nás ovplyvňovať mohutná tlaková výš so stredom nad Ruskom a Škandináviou. V kotlinách severného Slovenska môžu minimálne teploty v noci klesnúť aj pod - 15 °C.dodal Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU