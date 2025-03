VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Marec priniesol májové teploty. Na ako dlho?

SOBOTA 8. 3. 2025

Polooblačno až oblačno. Prechodne aj menej oblačnosti.

Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 12 °C až 18 °C

Z vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 9. 3. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 13 °C až 20 °C

Z vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 10. 3. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 10 °C až 18 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 11. 3. 2025

V noci jasno až polooblačno. Cez deň pribúdanie oblačnosti a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C

JV vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 12. 3. 2025

Prevažne oblačno a miestami občasný dážď.

Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 6 °C až 14 °C

S vietor až 15 až 30 km/h



ŠTVRTOK 13. 3. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 14. 3. 2025

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 4 °C až 10 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 7. marca (Teraz.sk) - Meteorologická jar, ktorá sa začala 1. marca, odštartovala sezónu rázne – s teplotami vzduchu, ktoré vyleteli na niektorých miestach až nad 20 stupňov Celzia.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Podľa európskej služby Copernicus bola tohoročná zima globálne najteplejšia od začiatku meteorologických meraní. Tomu zodpovedá aj rozsah morského ľadu, ktorý bol vo februári v polárnych oblastiach historicky najmenší. Oteplenie teda prišlo po pocitovo chladnejšom počasí, ktoré však má k niekdajším zimám naozaj ďaleko.Vo štvrtok vystúpila maximálna teplota na juhu Slovenska na 20 až 22 °C. No veľmi teplo bola aj na horách. Napríklad na Štrbskom Plese namerali až 14 °C. Takúto istú teplotu namerali aj na Skalnatom plese, ktoré leží ešte o 400 m vyššie. Na tejto stanici to bol absolútny marcový rekord.vysvetlil Matejovič.Ako dodal, na základe prognostických modelov by takéto počasie malo pretrvávať do utorka budúceho týždňa. Počasie by postupne malo ovplyvňovať teplotné rozhranie, ktoré bude oddeľovať teplejší vzduch nad východnou, od chladnejšieho vzduchu nad západnou Európou.“ avizoval klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU