VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Na Slovensko sa vrátia mrazy. Budú nebezpečné?

SOBOTA 15. 3. 2025

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Od 1200 metrov, na severe od poludnia aj v nižších polohách sneženie.

Minimálna teplota: 0 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 2 °C až 9 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 16. 3. 2025

Oblačno až zamračené. V noci na severe a východe možnosť sneženia. Cez deň prechod k prehánkam.

Minimálna teplota: -2 °C až 5 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 8 °C

S vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 17. 3. 2025

V noci oblačno a od severu sneženie. V najnižších polohách aj zrážky zmiešané. Počas dňa prechod k premenlivej oblačnosti a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: -5 °C až 3 °C

Maximálna teplota: 1 °C až 8 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 18. 3. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -7 °C až -1 °C

Maximálna teplota: -1 °C až 6 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 19. 3. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -8 °C až -1 °C

Maximálna teplota: 3 °C až 9 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 20. 3. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -6 °C až 0 °C

Maximálna teplota: 5 °C až 12 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 21. 3. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -3 °C až 3 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 14 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 14. marca (Teraz.sk) - Po slnečných dňoch, keď sa dalo chodiť v krátkych rukávoch, musíme opäť vyťahovať vetrovky. Na druhej strane konečne prší – a dážď aspoň trochu zmiernil dlhotrvajúce sucho.“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, zrážky sa vyskytovali na zvlnenom frontálnom rozhraní, ktoré oddeľovalo teplejšiu a chladnejšiu vzduchovú hmotu.pripomenul Matejovič.Citeľnejšie by sa podľa neho malo ochladiť v prvej polovici budúceho týždňa. Po prednej strane tlakovej výše so stredom nad Severným morom a južnou Škandináviou by mal preniknúť do karpatskej oblasti od severu studený, pôvodom arktický vzduch. Ochladenie by sa malo výraznejšie prejaviť na severnom a východnom Slovensku. V kotlinách severného Slovenska môžu minimálne teploty klesnúť na -10 až -15 °C, no mrazy sa očakávajú aj v nížinách juhozápadného Slovenska s minimami okolo -5 °C.uviedol Pavel Matejovič.Takéto výrazné chladenie sa v budúcom týždni neočakáva. Vegetácia nie je ešte v pokročilejšej fáze, teda mrazy v budúcom týždni by nemali spôsobiť škody. Dobrou správou je, že zrážky by mali pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Je pravdepodobné, že sa po tomto prechodnom marcovom ochladení začne vo väčších množstvách vracať aj sťahovavé vtáctvo. Drozdy plavé, holuby hrivnáky, škovránky či škovrániky stromové už ohlásili svoj príchod, objavili sa aj prvé bociany biele – hlavná vlna ich príletov sa však očakáva práve v druhej polovici resp. poslednej dekáde marca.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU