VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Odzvoní konečne nočným mrazom?

SOBOTA 22. 3. 2025

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 15 °C

JV vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 23. 3. 2025

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 19 °C

Z vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 24. 3. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 25. 3. 2025

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 13 °C až 20 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 26. 3. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 13 °C až 19 °C

JV vietor až 15 až 40 km/h



ŠTVRTOK 27. 3. 2025

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 6 °C až 14 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 28. 3. 2025

Prehánky.

Minimálna teplota: 1 °C

Maximálna teplota: 17 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 21. marca (Teraz.sk) - Spoločne s príchodom jarnej rovnodennosti sme si užili slnečné počasie s priezračne modrou oblohou. No na druhej strane bol vzduch chladný, čo sa prejavovalo najmä cez noc, keď teplota vzduchu na väčšine Slovenska klesala pod nulu. Bude nočným mrazom koniec?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Tento deň, teda 20. marec, bol zároveň dňom jarnej rovnodennosti, čím sa na severnej pologuli začala astronomická jar. Meteorologická jar však trvá už od 1. marca a skončí sa 31. mája.avizoval klimatológ.Ako dodal, po teplotnej stránke by mal byť budúci týždeň teplotne nadnormálny s maximálnymi teplotami do 18 °C.pripomenul Matejovič.Podľa jeho slov by mal byť budúci týždeň už bez mrazov. Vcelku teplé jarné počasie s občasnými zrážkami by malo priať najmä prebúdzajúcej sa vegetácii.dodal odborník.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU