VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo pre nás ešte chystá nevyspytateľný apríl?

SOBOTA 12. 4. 2025

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 19 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 13. 4. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 6 °C až 12 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 14. 4. 2025

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 15. 4. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky, ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

Premenlivý vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 16. 4. 2025

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 7 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C

Polooblačno až oblačno.



ŠTVRTOK 17. 4. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 19 °C až 26 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 18. 4. 2025

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 4 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 10 °C až 19 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 11. apríla (Teraz.sk) - Tento týždeň nám názorne ukázal, čo aprílové počasie dokáže.Klimatológ Pavel Matejovič hovorí, že snehová pokrývka sa po vpáde veľmi studeného, pôvodom arktického vzduchu, vytvorila miestami prechodne aj v nižších polohách už počas minulého víkendu. Bolo to najmä na severe a východe Slovenska. V priebehu týždňa sa potom snehové zrážky zmenili v nižších polohách na dažďové, no chladný charakter počasia naďalej pretrvával.Najvýraznejšie sa ochladenie prejavilo podľa neho vo vysokých horských polohách Tatier. Na Lomnickom štíte sa v nedeľu a pondelok pohybovala minimálna teplota len okolo -19 °C, pričom fúkal aj silný vietor, teda na pocit tu bolo ešte chladnejšie.vysvetľuje.Napríklad v Moravskom Svätom Jáne a Piešťanoch poklesla v stredu ráno minimálna teplota na -4 °C, v Dudinciach až na -5 °C.objasňuje klimatológ.Napriek tomu, že sa v uplynulom týždni vyskytli aj atmosférické zrážky, boli podľa klimatológa len málo výdatné. Sucho preto pretrváva na väčšine územia Slovenska a stále sa zvýrazňuje. V budúcich dňoch by sa malo navyše výraznejšie otepliť.Pocitovo tak bude oveľa príjemnejšie, no zvyšujúce sa teploty zároveň umocnia výpar, upresňuje klimatológ Pavel Matejovič.vysvetlil.Teploty by sa mali teda ďalej zvyšovať a nie je vylúčené, že v budúcom týždni zaznamenáme aj letný deň s maximálnou teplotou 25 °C. Mali by sa vyskytnúť aj nejaké atmosférické zrážky, no pravdepodobne nebudú veľmi výdatné.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU