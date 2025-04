VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Vrátia sa nočné mrazy alebo príde leto?

SOBOTA 26. 4. 2025

Prevažne oblačno a miestami, najmä na juhozápade občasný dážď.

Minimálna teplota: 5 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C

S vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 27. 4. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 1 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 13 °C až 20 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 28. 4. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -1 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 21 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 29. 4. 2025

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 30. 4. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 1. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 2. 5. 2025

Prevažne oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 2 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 25. apríla (Teraz.sk) - Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi – hovorí jedna z množstva pranostík. Relatívne chladnejšie dni a predovšetkým noci však priniesla najmä prvá dekáda mesiaca. Postupne začal prevládať letný charakter počasia. Je už riziko nočných mrazov zažehnané?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.vysvetlil odborník.Situácia sa zmení hneď po upršanom začiatku víkendu, kedy cez Českú a Slovensku republiku prejde studený front.avizoval Matejovič.Ako dodal, počasie v budúcom týždni by mala ovplyvňovať tlaková výš nad Britskými ostrovmi a letné dni s teplotami okolo 25 °C by sa mali opäť postupne vrátiť. Počasie by však malo mať vcelku ustálenejší charakter.doplnil klimatológ.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU