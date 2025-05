VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Prízemný mráz v máji? Mrznúť môže aj neskôr!

SOBOTA 17. 5. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 0 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 7 °C až 14 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 18. 5. 2025

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 1 °C až 9 °C

Maximálna teplota: 8 °C až 17 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 19. 5. 2025

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 2 °C až 8 °C

Maximálna teplota: 12 °C až 19 °C

Z vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 20. 5. 2025

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 3 °C až 10 °C

Maximálna teplota: 12 °C až 20 °C

Z vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 21. 5. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 5 °C až 13 °C

Maximálna teplota: 16 °C až 23 °C

JZ vietor až 15 až 30 km/h



ŠTVRTOK 22. 5. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 23. 5. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach dážď.

Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C

Maximálna teplota: 9 °C až 15 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 16. mája (Teraz.sk) - Mnohé pranostiky strácajú vďaka klimatickej zmene svoju platnosť, no zmrznutí svätí sa k nám vracajú i napriek globálnemu otepľovaniu.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, hoci počas dňa prevládalo slnečné počasie a maximálne teploty v nížinách vystúpili na 18 až 22 °C, noci boli studené. Takéto podmienky na výraznejší pokles minimálnej teploty vznikajú po vpáde studeného vzduchu.vysvetlil Matejovič.Tak to bolo podľa jeho slov aj počas uplynulého týždňa. „doplnil klimatológ.Prízemné mrazy v máji bývajú bežným javom. Napríklad na juhozápadnom Slovensku v oblasti Hurbanova sa obdobie s prízemnými mrazmi končí priemerne v polovici mája. To však neznamená, že prízemné mrazy sa nemôžu v najteplejších lokalitách Slovenska vyskytnúť aj v poslednej májovej dekáde, dokonca i neskôr.priblížil Pavel Matejovič.Známa ľudová pranostika „Žofia víno vypíja“ sa však skôr týka mrazov, ktoré sa vyskytujú vo výške 2 m nad zemským povrchom a môžu poškodiť rozkvitnutý vinič. Prízemné mrazy naopak poškodzujú mladú zeleninu, preto sa záhradkárom odporúča sadiť ju až v druhej polovici mája.Vzhľadom na ďalšiu dávku studeného vzduchu, ktorá k nám prenikla, sa obdobie s prízemnými mrazmi zatiaľ nekončí.dodal Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU