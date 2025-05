VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Jún ohlasuje zmenu. Aké bude leto 2025?

SOBOTA 31. 5. 2025

Jasno až polooblačno. V priebehu dňa na východe ojedinele prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 27 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 1. 6. 2025

Premenlivá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 30 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 2. 6. 2025

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 32 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 3. 6. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky. V noci ešte doznievanie dažďa a búrok.

Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 21 °C až 27 °C

JZ vietor až 10 km/h



STREDA 4. 6. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach búrky.

Minimálna teplota: 12 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 31 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



ŠTVRTOK 5. 6. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 11 °C až 18 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 29 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



PIATOK 6. 6. 2025

Prehánky, búrky.

Minimálna teplota: 7 °C

Maximálna teplota: 28 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 30. mája (Teraz.sk) - Máj si udrží ráz chladného mesiaca takmer do posledného dňa. Doslova „takmer“ pretože práve sobota 31. mája by mala priniesť zlom, ktorý predznamená vývoj počasia v júni, teda v prvom mesiaci meteorologického leta.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, teplý záver mája ovplyvní aj priemernú mesačnú teplotu. Na väčšine územia skončí tohtoročný máj teplotne podnormálny so zápornou teplotnou odchýlkou - 1 až - 2 °C od normálu. Pôjde o najchladnejší máj od roku 2021, resp. od roku 2019. Na východnom Slovensku však bude tohtoročný máj chladnejší so zápornou odchýlkou až - 3 °C od normálu.doplnil Matejovič.Jún a s ním aj začiatok leta však už prinesú celkom iný typ počasia.vysvetlil klimatológ Pavel Matejovič.Podľa neho je dokonca pravdepodobné, že po studenom máji bude nasledovať veľmi teplé leto. Taká situácia sa vyskytla aj v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2023. Relatívne chladnejšie letá sa u nás naposledy vyskytli v rokoch 1996 a 2005 – a to v porovnaní s novým klimatickým normálom, teda s priemernou teplotou tridsaťročného obdobia rokov 1991 až 2020.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU