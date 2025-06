VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Horúčavy dorazili. Potrápia nás aj v júli?

SOBOTA 28. 6. 2025

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 29. 6. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 32 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 30. 6. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 34 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 1. 7. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 31 °C až 37 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 2. 7. 2025

Jasno až polojasno. Horúco.

Minimálna teplota: 15 °C až 22 °C

Maximálna teplota: 32 °C až 38 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 3. 7. 2025

Horúco. Búrky z tepla.

Minimálna teplota: 16 °C

Maximálna teplota: 37 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 4. 7. 2025

Teplo, búrky.

Minimálna teplota: 15 °C

Maximálna teplota: 34 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 27. júna (Teraz.sk) - Uplynulý týždeň odštartoval prvú tohtoročnú vlnu horúčav. Miestami sú až neúprosné a ani vetrať nepomáha.vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Nebol to síce júnový rekord, no napriek tomu teploty nad 37 °C podľa neho predstavujú v júni extrém.Klimatológ ďalej hovorí, že v noci zo štvrtka na piatok prechádzal naším územím studený front, ktorý so sebou priniesol aj búrky, ktoré boli sprevádzané silným vetrom a tiež zrážkami.vysvetľuje.hovorí klimatológ. V strede budúceho týždňa dosiahnu maximálne teploty opäť hodnoty okolo 37 °C. Vlna horúčav bude preto pretrvávať aj v priebehu nasledujúceho týždňa. Nezabúdajte preto najmä na pitný režim, nebuďte na priamom slnku príliš dlho a myslite tiež na svojich domácich miláčikov, ktorým tieto horúčavy takisto neprospievajú.Podľa prognostických modelov sa podľa klimatológa nedá predpovedať, kedy aktuálna vlna horúčav skončí, resp. kedy si dá krátku prestávku. Treba preto vydržať a keď sa dá, využiť chvíľu na schladenie sa - napríklad v bazéne.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU