VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Polovica leta fuč. Čo sa to deje s počasím?

SOBOTA 19. 7. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 33 °C

J vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 20. 7. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 21. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť a postupne od západu na mnohých miestach búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 25 °C až 32 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 22. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť až zamračené a na východe ešte možnosť prehánok a búrok.

Minimálna teplota: 13 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 31 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 23. 7. 2025

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 14 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



ŠTVRTOK 24. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť a postupne od západu na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 25. 7 2025

Premenlivá oblačnosť a postupne od západu na mnohých miestach prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 9 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 18. júla (Teraz.sk) - Počasie aj v tomto týždni pokračuje v premenlivom režime. V júli zažívame aprílové či májové výkyvy. Raz je teplo, potom sa ochladí aj o 10 stupňov. Aj napriek tomu sa však nedá podľa klimatológa povedať, že by bolo na aktuálne ročné obdobie chladno.uviedol klimatológ Pavel Matejovič.Máme za sebou prvú polovicu leta, ktoré je ako celok teplotne nadnormálne. V Hurbanove je priemerná teplota tohto leta priebežne 22,6 °C. Na tejto meteorologickej stanici bolo od 1. júna do 16. júla predbežne až 24 tropických dní s maximom teploty vzduchu 30 °C a viac. Letných dní s maximom teploty 25 °C a viac sa počas tohto leta doteraz v Hurbanove vyskytlo 39.vysvetľuje klimatológ.Ďalej hovorí, že po prechodnom ochladení, ktoré má na svedomí výšková tlaková níž, sa cez víkend začne otepľovať a na začiatku budúceho týždňa vystúpia maximálne teploty na 33 až 36 °C.hovorí. Preto treba rátať miestami aj s prehánkami a búrkami.A čo nás čaká najbližšie? Doterajší premenlivý a teplý charakter počasia sa udrží zrejme až do konca júla. O priemernej teplote tohtoročného leta nakoniec rozhodne august, ktorý by mal byť podobne ako jún a júl teplotne nadnormálny.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU