VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal august?

SOBOTA 2. 8. 2025

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky.

Minimálna teplota: 12 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C

J vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 3. 8. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PONDELOK 4. 8. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 8 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 20 °C až 28 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



UTOROK 5. 8. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 14 °C až 22 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



STREDA 6. 8. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 18 °C až 25 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 7. 8. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 8 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 13 °C až 18 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



PIATOK 8. 8. 2025

Skoro jasno.

Minimálna teplota: 4 °C

Maximálna teplota: 22 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 1. augusta (Teraz.sk) - Tí, ktorí uprednostňujú leto bez vĺn horúčav, mohli byť aj tento týždeň spokojní. Maximálne teploty sa totiž v nížinách pohybovali v intervale 24 až 27 °C a po teplotnej stránke podľa klimatológa Pavla Matejoviča zodpovedali aktuálnej ročnej dobe.hovorí klimatológ Pavel Matejovič. Tohtoročné leto (jún-júl) je teda predbežne teplotne nadnormálne.Tohtoročné leto sa vyznačuje značnými regionálnymi odlišnosťami, či už sa to týka teploty alebo zrážok.vysvetľuje klimatológ. Teplo bolo aj na východnom Slovensku, kde maximálne teploty vystupovali na 30 až 33 °C.Prečo to tak bolo? Klimatológ vysvetľuje, že uvedené regionálne odlišnosti v počasí boli v júli spôsobené atmosférickým frontami, ktoré nad naše územie postupovali od západu. Na západnom Slovensku sa studený front zvlnil, pričom spomalil svoj postup na východ.dodáva tiež.No a čo si pre nás prichystal august? Príjemné letné počasie bez horúčav by malo podľa klimatológa pokračovať aj v prvej augustovej dekáde. Maximálne teploty by mali vystupovať na 24 až 29 °C, pri postupe studených frontov od severozápadu bude prechodne chladnejšie.V druhej augustovej dekáde by mal do strednej Európy začať od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Leto možno ešte "naberie druhý dych". Preto sa nedá vylúčiť ani výskyt ďalšej vlny horúčav." dodáva na záver klimatológ Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU