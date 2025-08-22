< sekcia Import
VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?
Koncom augusta sa noci predlžujú, a preto sa v nočných hodinách vytvárajú podmienky na intenzívnejšie radiačné vyžarovanie tepla od zemského povrchu.
Bratislava 22. augusta (Teraz.sk) - V prvej polovici tohto týždňa malo počasie ešte letný charakter, v stredu vystúpili maximálne teploty dokonca až na 32 °C a na pocit bolo pomerne dusno. Druhá polovica týždňa však priniesla výraznú zmenu. Znamená to, že nás čaká skutočný koniec leta?
„Vo štvrtok začala počasie u nás ovplyvňovať jadranská tlaková níž, ktorá sa zo severného Talianska začala presúvať na severovýchod. Sú s ňou spojené aj atmosférické zrážky, ktoré majú veľkoplošný charakter. Miestami môžu byť dažde aj výdatné, pričom môže napršať aj viac ako 50 mm,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.
Počasie so zväčšenou oblačnosťou a zrážkami najmä na východnej polovici nášho územia, pokračovalo aj v piatok. Oproti tomu na západnom Slovensku už dažde ustávali a oblačnosť sa zmenšovala. Nastalo tiež ochladenie, ktoré bude citeľné po celý víkend.
„V sobotu k nám po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad Škandináviou prenikne od severu chladnejší a suchší vzduch. Zároveň sa od severozápadu rozšíri výbežok tlakovej výše. Po zmenšení oblačnosti a utíšení vetra teploty aj v nížinách poklesnú pod 10 °C. Ešte chladnejšie bude v horských kotlinách, kde sa minimá môžu priblížiť až k bodu mrazu. Treba si uvedomiť, že v poslednej augustovej dekáde sa noci predlžujú a preto sa v nočných hodinách vytvárajú podmienky na intenzívnejšie radiačné vyžarovanie tepla od zemského povrchu. Takéto poveternostné podmienky sa vytvoria na prelome týždňov,“ vysvetlil Matejovič.
Radiačné vyžarovanie tepla znamená, že sa počas noci, keď nesvieti slnko, povrch zeme ochladzuje. Výraznejšie prebieha toto ochladzovanie, keď je jasno a nefúka vietor. Koniec leta môže takéto situácie prinášať – mimochodom meteorologické leto sa končí už 31. augusta, teda na budúcu nedeľu. V septembri už ranné mrazy nie sú žiadnou zvláštnosťou.
Ako teda bude posledný týždeň meteorologického leta vyzerať?
„Už v utorok sa začne postupne otepľovať. Na prednej strane hlbokej tlakovej níže, ktorá bude mať svoj stred západne od Britských ostrovov a postupne sa presunie nad Anglicko, k nám začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Teploty začnú postupne stúpať a už vo štvrtok sa opäť môžu vrátiť aj tridsiatky. Teplé počasie by malo potom vyvrcholiť v piatok s maximálnymi teplotami až do 32 °C,“ avizoval klimatológ.
„Môžeme teda povedať, že návrat nejakej vlny horúčav už nehrozí. Napriek tomu sa leto ešte bude stále hlásiť o slovo,“ dodal Pavel Matejovič.
SOBOTA 23. 8. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 7 °C až 14 °C
Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
NEDEĽA 24. 8. 2025
Prevažne poloblačno a výnimočne prehánky.
Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C
Maximálna teplota: 16 °C až 23 °C
SZ vietor až 15 až 40 km/h
PONDELOK 25. 8. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 26. 8. 2025
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 6 °C až 13 °C
Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 27. 8. 2025
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 7 °C až 15 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 28. 8. 2025
Horúco. Búrky.
Minimálna teplota: 10 °C
Maximálna teplota: 30 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 29. 8. 2025
Teplo. Prehánky, búrky.
Minimálna teplota: 9 °C
Maximálna teplota: 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
