VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?
Teplý vzduch k nám prúdil na prednej strane ex-hurikánu Erin, ktorý sa transformoval na mimotropickú tlakovú níž.
Autor Teraz.sk
Bratislava 29. augusta (Teraz.sk) - Toto predsa nie je žiadne leto, sťažovali sa ľudia na sociálnych sieťach počas daždivejších júlových dní. Meteorologické leto trvá od 1. júna do 31. augusta, teda v nedeľu sa končí. Bolo naozaj chladné, alebo zdanie klame?
„Vzhľadom na to, že na konci augusta nie sú očakávané nejaké prudké zmeny počasia, môžeme zhodnotiť teplotný charakter leta už teraz,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. „Tohtoročné leto sa niektorým milovníkom teplého počasia možno zdalo po pocitovej stránke ako chladné, ale presný opak je pravdou. V porovnaní s novým klimatickým normálom 1991-2020 bolo na území Slovenska asi +0.5 až +1.0 °C nad dlhodobým priemerom. Tento teplotný interval zodpovedá teplotne nadnormálnemu letu.“
Na teplom lete sa podľa klimatológa podpísal najmä jún, ktorý skončil ako teplotne silne nadnormálny, mesiace júl a august boli teplotne normálne.
„Ak by sme však tohtoročné leto porovnali so ´starým´ klimatickým normálom 1961-1990, ktorý bol typický pre klímu 20. storočia, v takom prípade by bola teplotná odchýlka tohtoročného leta asi o 2 °C vyššia. Napríklad v Hurbanove dosiahla priemerná teplota tohtoročného leta asi 22.2 °C. Takáto vysoká priemerná teplota leta sa do konca 20. storočia vyskytla iba raz, a to v roku 1992. Čiže tohtoročné leto by sa v minulom storočí spoločne s letom 1992 ocitlo na prvej priečke najteplejších liet. Aj na tomto porovnaní sa môžeme presvedčiť, ako prudko sa mení klíma, ale spolu s ňou aj naše vnímanie počasia,“ vysvetlil Matejovič.
Zaujímavé pritom je, že leto 1992 malo vysokú priemernú teplotu vďaka úmorným a dlhotrvajúcim horúčavám v auguste. Leto 2025 bolo rovnako teplé, hoci takéto výrazné a dlhé obdobie horúčav sme nezaznamenali – a najmä júl sa vyznačoval častejšími búrkami a dažďom. Významnú rolu zohráva naša krátkodobá pamäť. Ak napríklad tohtoročné leto porovnáme s vlaňajším, bolo citeľne chladnejšie.
„Treba si však uvedomiť, že minuloročné leto bolo rekordne teplé s výraznými teplotnými anomáliami. Prejavilo sa to najmä na počte tropických nocí, ktorých bolo na bratislavskom letisku 28. V júli sa vyskytla situácia, keď tu zaznamenali neprerušenú periódu 12 tropických nocí. Tento rok sa v Bratislave do 27. augusta vyskytlo ´len´ 7 tropických nocí. Počas vlaňajšieho leta bolo aj veľmi dusno. Počas tohtoročného leta sa naše územie nachádzalo v oveľa suchšom vzduchu s výraznými teplotnými amplitúdami. Noci boli oveľa chladnejšie, čo zabraňovalo prehriatiu vzduchu v interiéroch budov,“ doplnil klimatológ.
Aký bude záver tohtoročného augusta? Podľa Matejoviča dal za tohtoročným letom dôstojnú bodku. Vrátili sa nielen tropické dni, ale aj tropické noci, keď minimálna teplota na viacerých miestach neklesla pod 20 °C.
„Vo štvrtok a piatok k nám prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Prúdil k nám na prednej strane ex-hurikánu Erin, ktorý sa transformoval na mimotropickú tlakovú níž. Prílev teplého vzduchu by mal ukončiť studený front, ktorý by mal naším územím prejsť v piatok a sobotu. Jeho prechod by mal by sprevádzaný aj atmosférickými zrážkami a búrkami. Studený front však prinesie len mierne ochladenie s dennými maximami do 30 °C. V úvode septembra by malo prevládať počasie primerané aktuálnej ročnej dobe s teplotami, ktoré by mali počas dňa vystúpiť na 24 až 29 °C,“ avizoval klimatológ Pavel Matejovič.
Hoci sa teda meteorologické leto skončí, letné počasie môže v ďalších dňoch pokračovať.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
Hoci sa teda meteorologické leto skončí, letné počasie môže v ďalších dňoch pokračovať.
Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky.
Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 22 °C až 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 31. 8. 2025
Na východe ešte doznievanie prehánok a búrok. V priebehu dňa postupne jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 9 °C až 16 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 26 °C
SZ vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 1. 9. 2025
Jasno až polojasno. V priebehu večera od západu pribúdanie oblačnosti a možnosť búrok.
Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 2. 9. 2025
Oblačno až zamračené. V noci na západe, počas dňa na východe Slovenska prehánky a búrky.
Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 29 °C
SV vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 3. 9. 2025
Premenlivá oblačnosť a miestami možnosť prehánok.
Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C
Maximálna teplota: 18 °C až 25 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 4. 9. 2025
Prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach prehánky a búrky.
Minimálna teplota: 12 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 19 °C až 25 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 5. 9. 2025
Prevažne oblačno a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 9 °C až 15 °C
Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
