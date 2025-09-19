< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre
Čo nás čaká v druhej polovici septembra?
Autor Teraz.sk
Bratislava 19. septembra (Teraz.sk) - Počasie v uplynulom týždni malo podobný charakter ako v prvej polovici septembra. Vyznačovalo sa premenlivým charakterom, pričom sa striedali zamračené a daždivé dni so slnečnými.
"Teplé počasie však prevažovalo, o čom svedčí aj fakt, že prvá polovica septembra skončila na Slovensku ako teplotne nadnormálna s odchýlkami +1.5 až +3.5 °C od dlhodobého priemeru, pričom teplejšie bolo na východe Slovenska. Teplejší charakter počasia bol spôsobený prílevom teplého a vlhkejšieho vzduchu od juhozápadu," hovorí klimatológ Pavel Matejovič.
Vysvetľuje, že podľa prognostických modelov jeho prílev ešte zosilnie počas víkendu. "Na zadnej strane tlakovej výše nad južnou a strednou Európou k nám bude z oblasti západného Stredomoria a severozápadnej Afriky prúdiť teplý, pôvodom tropický vzduch. Pri slnečnom počasí vystúpia v nížinách južného Slovenska maximálne teploty až na 30 °C," hovorí klimatológ. Veľmi teplý charakter počasia bude pokračovať aj v prvých dňoch budúceho týždňa. Budú to teda posledné horúce lúče tohto leta?
Situácia sa v strede budúceho týždňa podľa klimatológa radikálne zmení. "Nad karpatskou a alpskou oblasťou sa vytvorí výrazné teplotné rozhranie, ktoré bude oddeľovať chladnejší vzduchu nad severozápadnou Európou od teplejšieho nad juhovýchodnou časťou nášho kontinentu. Teplotné rozhranie sa bude postupne presúvať na východ. Jeho prechod bude sprevádzaný aj atmosférickými zrážkami. Zároveň nad Britskými ostrovmi a Škandináviou zmohutnie tlaková výš. Takéto rozloženie tlakových útvarov vytvorí podmienky na vpád veľmi studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok," vysvetľuje. Oproti aktuálnemu stavu sa ochladí asi o 10 až 15 °C.
Od štvrtka budúceho týždňa by sa maximálne teploty mali na juhozápade pohybovať okolo 15 °C, na severe bude ešte o 5 °C až 10 °C chladnejšie, pričom vo vyšších horských polohách bude aj snežiť. "V tejto chvíli sa nedá presne predpovedať, ako výrazné ochladenie bude. Podľa aktuálnych prognostických modelov by však ochladenie nemalo byť len prechodné, pričom chladný ráz počasia by mal pokračovať aj na prelome septembra a októbra," objasňuje ďalej Matejovič. Počasie teda nadobudne typický jesenný charakter.
Tropické dni s maximálnymi teplotami 30 °C, ktoré sú v najbližších dňoch očakávané, však budú v tomto roku už posledné. Pôjde o akési dozvuky tohtoročného leta. V októbri sa môže ešte vyskytnúť babie leto a nedajú sa vylúčiť ani teploty okolo 25 °C. "Noci počas babieho však už bývajú chladnejšie a často sa vyskytujú teplotné inverzie s hmlami a nízkou oblačnosťou," dodáva.
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 7 °C až 14 °C
Maximálna teplota: 23 °C až 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 21. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 11 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 23 °C až 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 22. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
UTOROK 23. 9. 2025
Polooblačno až oblačno. Na severe miestami prehánky a búrky.
Minimálna teplota: 4 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 24 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 24. 9. 2025
Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.
Minimálna teplota: 9 °C až 15 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 20 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 25. 9. 2025
Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.
Minimálna teplota: 7 °C až 13 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 21 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 26. 9. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 4 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 10 °C až 16 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.