VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Bratislava 10. októbra (Teraz.sk) - Aj keď typické babie leto sa nám zatiaľ vyhýba, zopár slnečných a vcelku teplých dní nám spríjemnilo uplynulý týždeň, keď v nížinách vystúpili maximálne teploty na 14 až 18 °C.
"Vzhľadom na veľmi chladný úvod októbra však prvá októbrová dekáda skončila ako teplotne podnormálna s teplotnou odchýlkou v intervale od -2 do -4 °C od dlhodobého priemeru. Premenlivejší, aj keď vcelku príjemný charakter počasia s maximálnymi teplotami 14 až 19 °C bude pokračovať až do konca tohto týždňa," objasňuje klimatológ Pavel Matejovič.
V budúcom týždni sa však situácia zmení. "Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad východnou Európou k nám od severu prenikne chladný vzduch. Podľa aktuálnych prognostických modelov sa však nedá presne predpovedať, ako bude ochladenie výrazné," spresňuje klimatológ Matejovič.
Pravdepodobne ho viac pocítia obyvatelia severného Slovenska, na juhozápade by malo mať miernejší charakter, pričom v porovnaní s aktuálnym stavom by malo byť asi o 5 °C chladnejšie. "Oveľa výraznejšie ochladenie je podľa prognostických modelov očakávané v poslednej októbrovej dekáde. Vzhľadom na to, že ide o predpoveď na viac ako 10 dní, je táto prognóza značne neistá," vysvetľuje Matejovič.
Typické počasie babieho leta teda nie je momentálne podľa klimatológa vo výhľade, aj keď s príležitostnými slnečnými a teplými dňami sa zatiaľ lúčiť nemusíme. Nakoniec sme sa o tom mohli presvedčiť aj počas uplynulého týždňa.
"Pravdepodobnosť, že ustálené a slnečné počasie bude v októbri trvať minimálne 5 dní, čo je kritérium pre babie leto, sa však stále zmenšuje," dodáva na záver.
SOBOTA 11. 10. 2025
Polooblačno až oblačno. Na východe miestami prehánky.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 13 °C až 19 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 12. 10. 2025
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: 3 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 16 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 13. 10. 2025
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 10 °C až 16 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 14. 10. 2025
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky. Od 1300 metrov snehové.
Minimálna teplota: 2 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 5 °C až 12 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 15. 10. 2025
Premenlivá, na severe veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď. Od 1200 metrov, na severe od 900 metrov zrážky snehové.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 5 °C až 11 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 16. 10. 2025
Prehánky.
Minimálna teplota: 0 °C
Maximálna teplota: 12 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 18. 10. 2025
Prehánky.
Minimálna teplota: 1 °C
Maximálna teplota: 14 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
