VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal december?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Bratislava 28. novembra (Teraz.sk) - Uplynulý týždeň bol v znamení výdatných atmosférických zrážok spojených s tlakovou nížou, ktorá postupovala zo Stredomoria smerom na severovýchod. Klimatológ Pavel Matejovič hovorí, že zrážky vypadávali v rôznom skupenstve – od sneženia až po dážď. Snehová pokrývka sa vyskytla aj na juhozápadnom Slovensku, no nie všade.
Napríklad kým v Hurbanove mali na začiatku týždňa 11 cm snehu, v oblasti Bratislavy sa vyskytol len snehový poprašok. Na východnom Slovensku sa vyskytla aj snehová kalamita, ktorú v strede týždňa vystriedali povodne. Tie sa vyskytli najmä na stredom a tiež východnom Slovensku. "Najvyšší 24 hodinový úhrn zrážok bol zaznamenaný v Motyčkách na strednom Slovensku, kde spadlo 72 mm zrážok," objasňuje Matejovič.
Klimatológ vysvetľuje, že dážď a topiaci sa sneh spôsobili vzostup hladín viacerých vodných tokov, preto Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil hydrologické výstrahy 3. stupňa. Najkritickejšia situácia sa prejavila v povodí Ipľa, Slanej, horného Hrona, Nitry, Bodvy, Hornádu a na prítokoch Bodrogu.
Čo si teda pre nás prichystal posledný mesiac v roku? Cez víkend a v budúcom týždni sa počasie postupne upokojí. "Od juhozápadu sa najskôr do strednej Európy rozšíri výbežok azorskej tlakovej výše. V budúcom týždni ho vystrieda tlaková výš so stredom nad východnou Európou. Preto žiadne výdatné zrážky nie sú v spomenutom období očakávané," predpovedá klimatológ.
Matejovič spresňuje, že pri slnečnom počasí budú maximálne teploty vystupovať na 10 °C. Tam, kde sa vyskytne teplotná inverzia, sa budú maximálne teploty pohybovať len okolo 0 °C.
"Tento týždeň ukončí november, ktorý bude na väčšine územia Slovenska teplotne normálny s teplotnou odchýlkou v intervale -0.3 až + 0.6 °C od dlhodobého priemeru. Kým úvod mesiaca bol teplotne výrazne nadnormálny, druhá polovica mesiaca mala zápornú teplotnú odchýlku od dlhodobého priemeru," dodáva Matejovič na záver.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 29. 11. 2025
Polooblačno až oblačno. cez deň postupne viac oblačnosti a na západe a severozápade slabý dážď. Na horách sneženie.
Minimálna teplota: -10 °C až -2 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 6 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 30. 11. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: -9 °C až -1 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 6 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 1. 12. 2025
Zamračené a hmlisto. Na horách a miestami aj v nižších polohách jasno.
Minimálna teplota: -6 °C až 0 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 2. 12. 2025
Zamračené a hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách jasno.
Minimálna teplota: -6 °C až 1 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 3. 12. 2025
Zamračené a v nižších polohách hmlisto. Na horách a miestami aj v nižších polohách jasno.
Minimálna teplota: -4 °C až 3 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C
JV vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 4. 12. 2025
Oblačno až zamračené a na viacerých miestach slabý dážď.
Minimálna teplota: -1 °C až 4 °C
Maximálna teplota: 1 °C až 7 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 5. 12. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: -1 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 2 °C až 8 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.