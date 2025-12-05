< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Kedy sa skončia tieto hmlisté a sychravé dni?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. decembra (Teraz.sk) - Hoci 1. decembra začala meteorologická zima, ktorá bude trvať do 28. februára, počasie si aj v tomto týždni zachovalo novembrový charakter.
"Teplotná inverzia a nízka oblačnosť spôsobili, že počasie malo aj na relatívne malom území veľmi rozličný charakter. Tam, kde sa inverzia rozrušila, vystúpili maximálne teploty až na 10 °C, na miestach s inverziou to bolo miestami len okolo bodu mrazu," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič.
Takého poveternostné podmienky spôsobil podľa neho výbežok tlakovej výše, ktorý k nám zasahoval od východu. Kým vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám prúdil od juhozápadu teplejší vzduch, do nížin a kotlín zatekal chladnejší vzduch od severovýchodu. "Situácia však bola ovplyvnená aj miestnymi orografickými pomermi, najmä krajinným reliéfom. Pri takýchto situáciách sú predpovede počasia veľmi komplikované, nedá sa totiž presne určiť, kde príde k intenzívnejšiemu premiešavaniu vzduchu," objasňuje Matejovič.
Súvislá snehová pokrývka sa v nižších polohách roztopila a aktuálne zotrváva len v stredných a vysokých horských polohách. V Telgárte dosahovala snehová pokrývka vo štvrtok 4 cm, v Lieseku 11 cm a na Štrbskom Plese 18 cm. Najvyššiu hrúbku dosahovala snehová pokrývka na Lomnickom štíte, kde bolo 113 cm snehu.
Charakter počasia sa podľa klimatológa nezmení ani cez víkend a v budúcom týždni.
"Na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduch so stredom nad Atlantikom zosilnie najmä vo vyšších vrstvách prílev teplejšieho vzduchu. V prízemnej vrstve sa v strede týždňa zároveň vytvorí nad strednou Európou tlakový výš. Pri zmenšenej oblačnosti sa maximálne teploty budú pohybovať okolo 10 °C, na miestach s inverziou bude asi o 5 °C chladnejšie," hovorí Matejovič.
Minimálne do polovice decembra nie je očakávaná žiadna výrazná zmena v počasí. "Od západu, resp. juhozápadu, by k nám mal naďalej hlavne vo vyšších vrstvách počasia prúdiť teplý vzduch, čo bude vytvárať ideálne podmienky na vznik teplotných inverzií," mieni klimatológ. Slnečných lúčov si teda v nížinách a kotlinách veľmi neužijeme. Hmlisté a sychravé, no zároveň teplotne nadnormálne počasie nás teda bude sprevádzať aj naďalej.
Klimatológ na záver dodáva, že podľa dlhodobých prognóz by mala byť aj tohtoročná zima (december-február) v strednej Európe teplotne nadnormálna s odchýlkou +0,5 až +1 °C od dlhodobého priemeru. Ochladenia by mali mať len epizodický charakter.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
"Teplotná inverzia a nízka oblačnosť spôsobili, že počasie malo aj na relatívne malom území veľmi rozličný charakter. Tam, kde sa inverzia rozrušila, vystúpili maximálne teploty až na 10 °C, na miestach s inverziou to bolo miestami len okolo bodu mrazu," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič.
Takého poveternostné podmienky spôsobil podľa neho výbežok tlakovej výše, ktorý k nám zasahoval od východu. Kým vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám prúdil od juhozápadu teplejší vzduch, do nížin a kotlín zatekal chladnejší vzduch od severovýchodu. "Situácia však bola ovplyvnená aj miestnymi orografickými pomermi, najmä krajinným reliéfom. Pri takýchto situáciách sú predpovede počasia veľmi komplikované, nedá sa totiž presne určiť, kde príde k intenzívnejšiemu premiešavaniu vzduchu," objasňuje Matejovič.
Súvislá snehová pokrývka sa v nižších polohách roztopila a aktuálne zotrváva len v stredných a vysokých horských polohách. V Telgárte dosahovala snehová pokrývka vo štvrtok 4 cm, v Lieseku 11 cm a na Štrbskom Plese 18 cm. Najvyššiu hrúbku dosahovala snehová pokrývka na Lomnickom štíte, kde bolo 113 cm snehu.
Charakter počasia sa podľa klimatológa nezmení ani cez víkend a v budúcom týždni.
"Na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduch so stredom nad Atlantikom zosilnie najmä vo vyšších vrstvách prílev teplejšieho vzduchu. V prízemnej vrstve sa v strede týždňa zároveň vytvorí nad strednou Európou tlakový výš. Pri zmenšenej oblačnosti sa maximálne teploty budú pohybovať okolo 10 °C, na miestach s inverziou bude asi o 5 °C chladnejšie," hovorí Matejovič.
Minimálne do polovice decembra nie je očakávaná žiadna výrazná zmena v počasí. "Od západu, resp. juhozápadu, by k nám mal naďalej hlavne vo vyšších vrstvách počasia prúdiť teplý vzduch, čo bude vytvárať ideálne podmienky na vznik teplotných inverzií," mieni klimatológ. Slnečných lúčov si teda v nížinách a kotlinách veľmi neužijeme. Hmlisté a sychravé, no zároveň teplotne nadnormálne počasie nás teda bude sprevádzať aj naďalej.
Klimatológ na záver dodáva, že podľa dlhodobých prognóz by mala byť aj tohtoročná zima (december-február) v strednej Európe teplotne nadnormálna s odchýlkou +0,5 až +1 °C od dlhodobého priemeru. Ochladenia by mali mať len epizodický charakter.
SOBOTA 6. 12. 2025
Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 4 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 7. 12. 2025
Oblačno až zamračené a miestami, najmä na východe prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 5 °C až 11 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 8. 12. 2025
Oblačno až zamračené a v priebehu dňa od západu dážď.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 9 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 9. 12. 2025
V noci zamračené a doznievanie dažďa. V priebehu dňa prevažne oblačno a zrážky už len ojedinele.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 10. 12. 2025
Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
ŠTVRTOK 11. 12. 2025
Oblačno.
Minimálna teplota: -4 °C
Maximálna teplota: 7 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 12. 12. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: -4 °C
Maximálna teplota: 8 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
zdroj: imeteo.sk
Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 0 °C až 6 °C
Maximálna teplota: 4 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 7. 12. 2025
Oblačno až zamračené a miestami, najmä na východe prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 5 °C až 11 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 8. 12. 2025
Oblačno až zamračené a v priebehu dňa od západu dážď.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 9 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 9. 12. 2025
V noci zamračené a doznievanie dažďa. V priebehu dňa prevažne oblačno a zrážky už len ojedinele.
Minimálna teplota: 0 °C až 5 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 10. 12. 2025
Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 0 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 3 °C až 10 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
ŠTVRTOK 11. 12. 2025
Oblačno.
Minimálna teplota: -4 °C
Maximálna teplota: 7 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 12. 12. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: -4 °C
Maximálna teplota: 8 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.