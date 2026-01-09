< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. januára (Teraz.sk) - Tento týždeň nám pripomenul, že so zimami sa lúčiť ešte nemusíme. Aktuálne ochladenie pociťujeme ako výrazné aj v porovnaní s miernymi zimami v ostatných rokoch, keď priemerná teplota januára dosahovala na juhozápade Slovenska hodnoty 1 až 4 °C.
Veľmi studený január sa na Slovensku naposledy vyskytol v roku 2017. "Jeho priemerná mesačná teplota dosiahla v Hurbanove -5.3 °C. V Brezne bol január 2017 ešte chladnejší, pričom priemerná mesačná teplota tu dosiahla -10.4 °C. Rovnako ako tento rok aj v januári 2017 k nám veľmi studený, pôvodom arktický vzduch, prenikol v prvej januárovej dekáde. Ochladenie však bolo v porovnaní s aktuálnym ešte výraznejšie. Po preniknutí arktického vzduchu poklesla 8. januára 2017 minimálna teplota v Oravskej Lesnej na -35.5 °C. Na -30.3 °C však klesla minimálna teplota aj v Dudinciach," pripomína klimatológ Pavel Matejovič.
Aktuálny január bol tomu z roku 2017 podobný aj pokiaľ ide o snehovú pokrývku. Ani vtedy neležal sneh na celom území Slovenska. "Vo štvrtok ráno súvislá snehová pokrývka chýbala najmä na krajnom juhozápade Slovenska – v Bratislavskom a Trnavskom kraji. No už v Hurbanove namerali 11 cm snehu. Na väčšine územia Slovenska dosahovala vo štvrtok ráno snehová pokrývka hrúbku 5 až 30 cm," vysvetľuje klimatológ. Sneženie sa môže vyskytnúť v piatok a sobotu, no nemalo by byť výdatné, na juhozápade môže napadnúť do 2 cm nového snehu.
Hlavná pozornosť sa však v týchto dňoch upriamuje na očakávané silné mrazy. "Teploty pod hranicu -20 °C už túto zimu poklesli. Najskôr to bolo na Lomnickom štíte, kde bolo na Silvestra -23 °C. Teploty pod -20 °C klesli v pondelok aj v polohách do 1000 m n.m. V Novoti a Oravskej Lesnej namerali 5. januára -21.2 °C," objasňuje klimatológ.
V najbližších dňoch však budú tieto hodnoty pravdepodobne prekonané. "Od severovýchodu k nám prenikne pevninský arktický vzduch, pričom v mrazových kotlinách môže teplota klesnúť aj pod -25 °C. Pokles teploty bude závisieť od oblačnosti a vetra. Podmienky na výraznejší pokles teploty sa vytvoria na miestach so snehovou pokrývkou, ktorá podporuje radiačné vyžarovanie tepla od zemského povrchu," ozrejmuje Matejovič. Na miestach, kde snehová pokrývka chýba, by mrazy nemali byť také výrazné.
Na severnom Slovensku sa môžu vyskytnúť aj arktické dni, počas ktorých maximálna teplota nevystúpi nad -10 °C. "V januári 2017 sa však arktické dni vyskytli aj na niektorých staniciach juhozápadného Slovenska," pripomína.
Klimatológ približuje, že v budúcom týždni by sa cirkulačné podmienky mali postupne zmeniť. "Od západu by mal začať do strednej Európy prúdiť teplejší vzduch. Jeho prílev sa však spočiatku prejaví najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia. Pri zemi by malo prevládať anticyklonálne počasie, v dôsledku čoho sa vytvoria podmienky na vznik teplotných inverzií. V málo vetraných kotlinách sa môže udržiavať aj naďalej studený vzduch s maximálnymi teplotami okolo -5 °C. Naopak tam, kde sa inverzia rozruší, môžu teploty postupne vystúpiť aj nad bod mrazu," dodáva na záver.
Zima však v januári nekončí a prekvapiť môže ešte aj február.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
Veľmi studený január sa na Slovensku naposledy vyskytol v roku 2017. "Jeho priemerná mesačná teplota dosiahla v Hurbanove -5.3 °C. V Brezne bol január 2017 ešte chladnejší, pričom priemerná mesačná teplota tu dosiahla -10.4 °C. Rovnako ako tento rok aj v januári 2017 k nám veľmi studený, pôvodom arktický vzduch, prenikol v prvej januárovej dekáde. Ochladenie však bolo v porovnaní s aktuálnym ešte výraznejšie. Po preniknutí arktického vzduchu poklesla 8. januára 2017 minimálna teplota v Oravskej Lesnej na -35.5 °C. Na -30.3 °C však klesla minimálna teplota aj v Dudinciach," pripomína klimatológ Pavel Matejovič.
Aktuálny január bol tomu z roku 2017 podobný aj pokiaľ ide o snehovú pokrývku. Ani vtedy neležal sneh na celom území Slovenska. "Vo štvrtok ráno súvislá snehová pokrývka chýbala najmä na krajnom juhozápade Slovenska – v Bratislavskom a Trnavskom kraji. No už v Hurbanove namerali 11 cm snehu. Na väčšine územia Slovenska dosahovala vo štvrtok ráno snehová pokrývka hrúbku 5 až 30 cm," vysvetľuje klimatológ. Sneženie sa môže vyskytnúť v piatok a sobotu, no nemalo by byť výdatné, na juhozápade môže napadnúť do 2 cm nového snehu.
Hlavná pozornosť sa však v týchto dňoch upriamuje na očakávané silné mrazy. "Teploty pod hranicu -20 °C už túto zimu poklesli. Najskôr to bolo na Lomnickom štíte, kde bolo na Silvestra -23 °C. Teploty pod -20 °C klesli v pondelok aj v polohách do 1000 m n.m. V Novoti a Oravskej Lesnej namerali 5. januára -21.2 °C," objasňuje klimatológ.
V najbližších dňoch však budú tieto hodnoty pravdepodobne prekonané. "Od severovýchodu k nám prenikne pevninský arktický vzduch, pričom v mrazových kotlinách môže teplota klesnúť aj pod -25 °C. Pokles teploty bude závisieť od oblačnosti a vetra. Podmienky na výraznejší pokles teploty sa vytvoria na miestach so snehovou pokrývkou, ktorá podporuje radiačné vyžarovanie tepla od zemského povrchu," ozrejmuje Matejovič. Na miestach, kde snehová pokrývka chýba, by mrazy nemali byť také výrazné.
Na severnom Slovensku sa môžu vyskytnúť aj arktické dni, počas ktorých maximálna teplota nevystúpi nad -10 °C. "V januári 2017 sa však arktické dni vyskytli aj na niektorých staniciach juhozápadného Slovenska," pripomína.
Klimatológ približuje, že v budúcom týždni by sa cirkulačné podmienky mali postupne zmeniť. "Od západu by mal začať do strednej Európy prúdiť teplejší vzduch. Jeho prílev sa však spočiatku prejaví najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia. Pri zemi by malo prevládať anticyklonálne počasie, v dôsledku čoho sa vytvoria podmienky na vznik teplotných inverzií. V málo vetraných kotlinách sa môže udržiavať aj naďalej studený vzduch s maximálnymi teplotami okolo -5 °C. Naopak tam, kde sa inverzia rozruší, môžu teploty postupne vystúpiť aj nad bod mrazu," dodáva na záver.
Zima však v januári nekončí a prekvapiť môže ešte aj február.
SOBOTA 10. 1. 2026
Oblačno až zamračené a na západe miestami slabé sneženie alebo snehové prehánky.
Minimálna teplota: -18 °C až -4 °C
Maximálna teplota: -8 °C až 0 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 11. 1. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: -20 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -7 °C až -3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 12. 1. 2026
Jasno až polojasno. Počas dňa postupne viac oblačnosti a na západe sneženie.
Minimálna teplota: -22 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -11 °C až -5 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 13. 1. 2026
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: -17 °C až -6 °C
Maximálna teplota: -10 °C až -2 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 14. 1. 2026
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: -20 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -7 °C až -3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 15. 1. 2026
Polooblačno.
Minimálna teplota: -5 °C
Maximálna teplota: 4 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 16. 1. 2026
Polooblačno.
Minimálna teplota: -13 °C
Maximálna teplota: 3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Oblačno až zamračené a na západe miestami slabé sneženie alebo snehové prehánky.
Minimálna teplota: -18 °C až -4 °C
Maximálna teplota: -8 °C až 0 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 11. 1. 2026
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: -20 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -7 °C až -3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 12. 1. 2026
Jasno až polojasno. Počas dňa postupne viac oblačnosti a na západe sneženie.
Minimálna teplota: -22 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -11 °C až -5 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 13. 1. 2026
Polooblačno až oblačno.
Minimálna teplota: -17 °C až -6 °C
Maximálna teplota: -10 °C až -2 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 14. 1. 2026
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: -20 °C až -7 °C
Maximálna teplota: -7 °C až -3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 15. 1. 2026
Polooblačno.
Minimálna teplota: -5 °C
Maximálna teplota: 4 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 16. 1. 2026
Polooblačno.
Minimálna teplota: -13 °C
Maximálna teplota: 3 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.