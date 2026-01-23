< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Bratislava 23. januára (Teraz.sk) - Uplynulý týždeň bol v znamení silných mrazov. Najsilnejšie sa vyskytli v kotlinách severného a východného Slovenska, kde minimálne teploty klesli na -16 až -20 °C. Najsilnejší mráz namerali v utorok v Medzilaborciach, kde klesla teplora na -20.7 °C.
Nenechal sa zahanbiť ani juh Slovenska. V Dudinciach klesla v utorok minimálna teplota na -16 °C. “Silné mrazy sa vyskytovali v dôsledku prúdenia suchého kontinentálneho vzduchu, ktorý k nám najmä v prízemnej vrstve prúdil z východnej Európy. Na celom území sa vyskytovali aj ľadové dni, keď maximálna teplota nevystúpila nad bod mrazu,” vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. V kombinácii s vetrom bolo na pocit veľmi nepríjemne.
V stredu sa podľa klimatológa začal studený vzduch premiešavať s teplejším a teploty na viacerých miestach vystúpili nad nulu. Najvyššie teploty sa paradoxne vyskytli v horských polohách severného Slovenska, napríklad v Poprade vystúpila maximálna teplota v stredu na 6 °C. Podobne tomu bolo aj na Orave, kde sa maximálne teploty pohybovali v intervale 3 až 5 °C. “Teploty vystúpili vyššie najmä na miestach, kde sa rozrušila teplotná inverzia,” objasňuje klimatológ.
Matejovič hovorí, že oproti pôvodným predpokladom nebolo aktuálne ochladenie až také výrazné, ako sa očakávalo. Napríklad v Hurbanove dosiahla priemerná teplota do 20. januára -2.7 °C, čiže oproti prvej polovici januára sa nepatrne zvýšila.
Ďalšie otepľovanie sa očakáva cez víkend a v budúcom týždni. “Naše územie sa bude nachádzať v blízkosti teplotného rozhrania, ktoré bude oddeľovať teplejší vzduch na južnou Európou od studeného nad severnou a východnou časťou nášho kontinentu. Postupne sa bude presadzovať viac západné prúdenie, denné teploty budú pomaly rásť, pričom v budúcom týždni môžu maximálne teploty na juhozápade vystúpiť až na 8 °C. Súvislejšie obdobie ľadových dní s celodennými mrazmi sa teda na väčšine územia postupne skončí. Prognostickými modelmi avizované výrazné ochladenie na prelome januára a februára, ktoré mal spôsobiť vpád studeného kontinentálneho vzduchu, sa nám teda vyhne,” spomína klimatológ.
V záverečných januárových dňoch by k nám mal striedavo prúdiť teplejší a chladnejší morský vzduch od západu. Chladnejší vzduch sa však v prízemnej vrstve ohreje nad teplejšími vodami Atlantického oceánu, no vo vyšších vrstvách si zachová svoje pôvodné vlastnosti, a preto sa podľa klimatológa viac prejaví na horách.
“V tretej januárovej dekáde by malo byť viac zrážok, ktoré budú vypadávať striedavo vo forme dažďa a sneženia, pričom zrážky vo forme sneženia sa budú vyskytovať prevažne na horách. Sneh sa však môže prechodne objaviť aj v nižších polohách. Veľmi silné mrazy by sa však už v závere januára nemali vyskytovať,” dodáva klimatológ.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 24. 1. 2026
Oblačno až zamračené a v priebehu dňa sneženie.
Minimálna teplota: -14 °C až -3 °C
Maximálna teplota: -3 °C až 3 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
NEDEĽA 25. 1. 2026
Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Od 700 metrov sneženie.
Minimálna teplota: -5 °C až 0 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
PONDELOK 26. 1. 2026
Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.
Minimálna teplota: 0 až 4 °C
Maximálna teplota: 1 až 7 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 27. 1. 2026
Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď.
Minimálna teplota: -1 až 4 °C
Maximálna teplota: 1 až 7 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 28. 1. 2026
Oblačno až zamračené a ojedinele prehánky.
Minimálna teplota: 0 až 7 °C
Maximálna teplota: 1 až 7 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 29. 1. 2026
Polooblačno.
Minimálna teplota: - 6 °C
Maximálna teplota: 7 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 30. 1. 2026
Zamračené.
Minimálna teplota: - 5 °C
Maximálna teplota: 7 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
zdroj: imeteo.sk
