VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?
Teplé počasie, ktoré sa vyskytuje v prvých dvoch septembrových dekádach, označujeme ako tzv. neskoré leto.
Autor Teraz.sk
Bratislava 5. septembra (Teraz.sk) - V pondelok sa začala meteorologická jeseň, ale počasie stále pokračuje v letnom móde, pričom maximálne teploty v nížinách sa pohybujú okolo 30 °C.
„Po teplotne nadnormálnom lete, ktorého teplotná odchýlka od klimatického normálu 1991-2020 bola na väčšine územia v intervale + 0.6 až + 1.2 °C, nastupuje teplá jeseň,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.
Ako pripomenul, podobne tomu bolo aj vlani, no vtedy bolo leto rekordne teplé, pričom mimoriadne horúce počasie pokračovalo aj v prvej septembrovej dekáde. Len pre osvieženie pamäti, v Hurbanove bola pred rokom priemerná teplota troch letných mesiacov (jún, júl, august) vyššia o 2.7 °C v porovnaní so spomínaným dlhodobým priemerom 1991-2020. A dokonca bolo až o 4.4 °C teplejšie v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901-2000.
Počas leta 2024 v Hurbanove zaznamenali 48 tropických dní, 8 supertropických dní (s maximálnou teplotou 35 °C a viac) a 81 letných dní (max. teplota 25 °C a viac). Toto počasie pokračovalo aj v septembri, keď maximálne teploty v nížinách vystupovali na 30 až 36 °C, pričom sa vyskytovali aj tropické noci, keď minimálna teplota neklesala pod 20 °C. Teda v porovnaní s aktuálnym počasím bolo vlani ešte asi o 5 °C teplejšie. Jesenný chlad zatiaľ nepociťujeme ani v tohoročných prvých septembrových dňoch.
„Teplý charakter počasia spôsobuje prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Zároveň sa nad väčšou časťou európskeho kontinentu udržiava rozsiahly komplex vysokého tlaku vzduchu. Ten má blokujúci vplyv na prúdenie chladnejšieho morského vzduchu z Atlantiku,“ vysvetlil Matejovič.
„Podľa aktuálnych prognostických modelov by takýto charakter ustáleného počasia mal pretrvávať v priebehu prvej polovice septembra. V budúcom týždni by mali maximálne teploty v nížinách vystupovať na 26 až 32 °C. Takéto teplé počasie, ktoré sa vyskytuje v prvých dvoch septembrových dekádach, označujeme ako tzv. neskoré leto. V poslednej septembrovej dekáde a v októbri ho potom môže vystriedať babie leto,“ uviedol klimatológ.
Ako dodal, jeseň, teda obdobie od septembra do novembra, by mala byť podľa dlhodobých prognóz teplotne nadnormálna s odchýlkou +1 až +2 °C od dlhodobého priemeru. Napriek tomu však treba rátať aj s epizodickými ochladeniami, ktoré môžu byť sprevádzané výdatnejšími zrážkami.
„Takéto situácie sa však nedajú na dlhú dobu predpovedať. V každom prípade aj keď už máme meteorologickú jeseň, letné počasie – avšak už bez úmorných horúčav – tu s nami ešte nejaký čas pobudne,“ avizoval klimatológ Pavel Matejovič.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 6. 9. 2025
Jasno až polojasno. Na východe viac oblačnosti a miestami prehánky alebo búrky.
Minimálna teplota: 15 °C až 21 °C
Maximálna teplota: 22 °C až 29 °C
SZ vietor až 15 až 40 km/h
NEDEĽA 7. 9. 2025
Jasno až polojasno
Minimálna teplota: 9 °C až 16 °C
Maximálna teplota: 21 °C až 27 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 8. 9. 2025
Prevažne oblačno a od západu miestami prehánky.
Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C
Maximálna teplota: 21 °C až 28 °C
S vietor až 15 až 40 km/h
UTOROK 9. 9. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 9 °C až 16 °C
Maximálna teplota: 23 °C až 29 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 10. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C
Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 11. 9. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C
Maximálna teplota: 23 °C až 29 °C
JV vietor až 15 až 40 km/h
PIATOK 12. 9. 2025
Oblačno.
Minimálna teplota: 10 °C
Maximálna teplota: 22 °C
JV vietor až 15 až 40 km/h
zdroj: imeteo.sk
